Afrique: Salon Ecomondo - Les pays africains invités 'satisfaits' de leur participation

Les pays africains présents au Salon Ecomondo, dont le Sénégal, ont tiré un bilan positif de leur participation à ce rendez-vous international de l'économie verte et circulaire, dont la 27e édition a pris fin ce vendredi à Rimini, en Italie.

Outre le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo sont les pays africains invités à cette manifestation ouverte le 5 novembre dernier.

"Nous avons beaucoup appris de ce salon qui est un événement essentiel notamment dans le cadre de l'économie circulaire", a relevé le directeur général adjoint de la Régie de salubrité et de la gestion des ordures ménagères de la ville province de Kinshassa, Yves Somwé.

Il note que le "forum africain sur la croissance verte", organisé en marge de ce salon de l'économie verte et circulaire, a "notamment permis de repenser l'approche sur la croissance de l'énergie verte en Afrique".

Selon lui, débattre de cette question a apporté "de nouvelles informations" relatives notamment au centre d'excellence qui sera implanté au Maroc pour le renforcement de capacités des acteurs concernés.

Ce centre devrait aider "à harmoniser la problématique commune dans différentes régions subsahariennes", au bénéfice des futures générations, a-t-il dit.

%

Le conseiller économique à l'ambassade du Maroc à Rome et ministre plénipotentiaire Khalid Atlassi s'est également réjoui du bilan du Salon Ecomondo, relevant l'engagement de l'Italie "à soutenir l'Afrique dans son plan de développement durable".

Il est revenu sur le sommet "multidimensionnel" organisé dans le cadre de la manifestation, qui, dit-il, a été d'une "importance capitale", en permettant de faire un "focus spécial" sur l'énergie et la collaboration énergétique entre l'Italie et les pays africains.

Kouamé Konan Arsène, agent d'un laboratoire agroalimentaire et environnemental spécialisé dans l'analyse de l'air en Côte d'Ivoire, a, lui aussi, bien apprécié sa participation à l'édition 2024 du Salon Ecomondo, "un passage obligé pour ceux qui veulent suivre la tendance de l'économie circulaire".

Il affirme que sa présence à Rimini a permis à son entreprise de "nouer de nouveaux partenariats et de prospecter pour l'acquisition de nouveaux matériels adaptés à la protection de l'environnement".

Le coordinateur régional du Salon Ecomondo pour les pays francophones, Antonio Trimarchi, se dit également satisfait, soulignant que la manifestation a aidé les entreprises africaines à "nouer de bonnes relations" à travers les nombreuses rencontres faites par ces dernières.

En plus des "nombreuses rencontres avec plusieurs institutions et entreprises intéressées par le marché africain", les pays africains ont participé à des ateliers, des réunions avec des institutions et avec des organismes capables de leur fournir de l'assistance technique et technologique, a-t-il relevé.

Il y a eu aussi, selon lui, la présence de "plusieurs entreprises qui ont partagé leurs dernières découvertes techniques avec les exposants et visiteurs".

Engagement pour l'Afrique

Le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Massimiliano Conti, a rappelé au cours des débats que "le sol est une ressource vitale, limitée, non renouvelable et irremplaçable".

"Sa santé, souligne-t-il, est cruciale pour la qualité de l'environnement, la santé publique et le développement économique".

Le conseiller pour l'Afrique subsaharienne du gouvernement italien, Fabio Massimo Ballerini, a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur de l'Afrique dans le cadre des "développements possibles de la coopération dans les domaines environnemental et énergétique sur le continent".

Le président directeur général d'Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, a assuré de l'engagement de la partie italienne à investir davantage le continent africain "en favorisant de nouvelles opportunités d'échanges et de collaboration à Ecomondo".

Il a signalé que c'est dans ce cadre que le Plan Mattei prévoit de créer au Maroc "un centre d'excellence" pour la formation d'experts, d'administrateurs et techniciens "de toute l'Afrique" en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, a-t-il indiqué.

Le Plan Mattei, du nom d'Enrico Mattei, créateur de l'entreprise nationale d'exploitation gazière et pétrolière ENI, a été lancé par la première ministre italienne Giorgia Meloni.

Il se veut un modèle vertueux de collaboration et de croissance entre l'Union européenne (UE) et les nations africaines, avec l'ambition d'éradiquer les causes de l'émigration.

Au Kenya, a ajouté Corrado Peraboni, le Plan Mattei "soutient une ambitieuse initiative en matière de biocarburants qui mobilise déjà plus de 100 000 petits agriculteurs dans 16 comtés, avec pour objectif d'atteindre 200 000 dans les années à venir".

Ce projet se concentre sur la production d'huile végétale "à partir de terres marginales et de cultures non alimentaires, créant ainsi des revenus ruraux et un accès au marché pour les agriculteurs locaux", a ajouté M. Peraboni.

Le Salon Ecomondo, axé sur l'écosystème de la transition écologique, est considéré comme un événement international majeur en Europe pour les technologies, les services et les solutions industrielles axées sur l'économie verte et circulaire.