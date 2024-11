Sénégal: Momar Diongue magnifie la mise en place du centre multimédia de l'APS

Dakar — La mise en place du centre multimédia de l'Agence de presse sénégalaise (APS) constitue "une innovation de taille" ayant permis de "positionner l'APS aussi bien dans l'évolution du secteur des médias mais aussi en termes de visibilité", a déclaré le nouveau directeur général de l'APS, Momar Diongue.

"Je me réjouis vraiment de la mise en place de ce centre, une innovation de taille qui est devenu aujourd'hui un véritable moteur d'innovation et d'intervention", a-t-il déclaré, lors d'une visite avec le directeur sortant, Thierno Ahmadou Sy, du centre multimédia de l'APS,.

M. Diongue s'exprimait en marge de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, prévue ce vendredi.

Au centre multimédia de l'APS sis à la place de l'Indépendance, il a été reçu par le personnel de l'entreprise et l'ensemble des directeurs et chefs de services avec qui il s'est longuement entretenu.

"En tout cas, les locaux paient la mine, le personnel est très jeune et dynamique. Et ce n'est pas étonnant que vous ayez atteint les résultats qui sont les vôtres aujourd'hui et qui ont permis vraiment de positionner l'APS aussi bien dans l'évolution du secteur des médias mais aussi en termes de visibilité", a-t-il laissé entendre.

"Tout ça, on le doit à mon jeune frère Thierno qui a placé la barre assez haut, et il va falloir qu'on maintienne le cadre", a ainsi ajouté le nouveau directeur général de l'APS. Il s'est dit "très heureux de retrouver un personnel jeune, dynamique, confiant et sachant vraiment là où il faut mettre le cadre".

"Vous êtes un personnel exemplaire qui, ces deux dernières années s'est donné entièrement. Je vous demanderai de bénéficier auprès de vous du même accompagnement que mon prédécesseur", a-t-il lancé à leur endroit.