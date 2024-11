Afrique Centrale: Pont route-rail Brazzaville-Kinshasa - La RDC se montre rassurante

En séjour de travail à Brazzaville, le ministre d'Etat en charge des Infrastructures et des Travaux publics de la République démocratique du Congo (RDC), Alexis Gisaro, a échangé, le 7 novembre, avec le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Le président de la République et le ministre d'Etat de la RDC ont évoqué plusieurs projets d'intérêt commun, parmi lesquels le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. D'après le rapport fait au chef de l'Etat, il en ressort que les obstacles à la réalisation de ce projet ont été levés et dans une année, les travaux pourront démarrer.

« Nous avons instruit les deux structures et donné des instructions pour qu'à partir du mois de janvier, un chronogramme très clair soit déployé, et nous allons assurer véritablement le suivi. Les études avaient été déjà faites et toutes les négociations qui vont avec, de manière à ce que dans une perspective d'une année, que l'on procède à la pose de la première pierre », a déclaré le ministre d'Etat de la RDC, Alexis Gisaro.

Il a saisi cette occasion pour rendre compte au président Denis Sassou N'Guesso de la visite effectuée sur la route Brazzaville-Pointe-Noire et des enseignements tirés en matière de partenariat public-privé, une approche de gestion des infrastructures qui l'a particulièrement marqué.

« Nous avons échangé avec le président de la République autour des projets d'intérêt commun, des projets d'intégration, essentiellement dans le secteur d'activité qui sont les infrastructures. Le modèle congolais, comme je l'appelle, de partenariat public-privé montre clairement que cette approche est la meilleure, puisque nous voulons obtenir des infrastructures de qualité et des infrastructures pérennes », a indiqué Alexis Gisaro.

Le projet du pont route-rail entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville entre dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Il vise le renforcement du processus d'intégration régionale et l'amélioration du cadre de vie de la population.