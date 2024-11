Afrique: La Tunisie renforce ses liens avec la Russie et le continent à la Première Conférence Ministérielle du Forum Russie-Afrique

Sur instruction de Son Excellence M. le Président de la République, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, se rend en Russie à la tête de la délégation tunisienne, pour participer aux travaux de la Première Conférence Ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique, prévue les 9 et 10 novembre 2024 à Sotchi.

Ce forum représente une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains dans divers domaines cruciaux, dont la politique, la sécurité, l'économie, la science, la technologie, la culture et les échanges humains.

Cette conférence ministérielle fait suite à deux Sommets des Chefs d'États et de Gouvernements, organisés dans le cadre du Forum de Partenariat Russie-Afrique. Le premier sommet s'est tenu à Sotchi en octobre 2019, marquant un tournant dans les relations entre la Russie et le continent africain. Le dernier, en juillet 2024 à Saint-Pétersbourg, a permis de définir de nouvelles priorités économiques et de partenariat pour les deux parties. Ce nouvel événement à Sotchi est donc un prolongement des efforts pour consolider les liens stratégiques entre la Russie et les nations africaines, y compris la Tunisie.

En marge des travaux de la conférence, le Ministre Nafti prévoit de tenir une réunion bilatérale avec son homologue russe. Cette rencontre a pour objectif d'examiner les principales avenues pour intensifier la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Russie. Les discussions s'orienteront sur les préparatifs des prochaines échéances diplomatiques et économiques, ainsi que sur les enjeux communs à l'échelle internationale.

Le Ministre tunisien aura également des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues africains présents. Ces échanges permettront d'évaluer l'état des relations entre la Tunisie et les autres pays du continent, et de discuter des moyens de renforcer cette coopération, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l'économie, la sécurité et les affaires culturelles.

Avant son départ pour Sotchi, M. Mohamed Ali Nafti a rencontré l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en Tunisie. Cette rencontre a permis de réitérer l'importance de la participation de la Tunisie au Forum de Partenariat Russo-Africain, soulignant la volonté des deux pays de dynamiser leurs relations bilatérales. Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que la coopération scientifique, médicale et pharmaceutique, ainsi que l'élargissement des échanges universitaires, culturels et commerciaux. L'objectif est de renforcer les partenariats déjà existants tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration.