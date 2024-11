Tunisie: L'exposition 'Djerba Témoignage', un voyage au coeur des 31 sites de l'île inscrits à l'Unesco

L'île de Djerba, inscrite en 2023 au patrimoine mondial de l'Unesco, sera à l'honneur lors de l'exposition "Djerba Témoignage". Cette exposition exceptionnelle, qui ouvre ses portes demain, le 9 novembre 2024 à Tunis, met en lumière les 31 sites djerbiens inscrits au patrimoine mondial. Elle marque un tournant important dans la valorisation de cette destination unique, en mettant l'accent sur son patrimoine exceptionnel et sa riche histoire.

Une exposition dédiée à la préservation du patrimoine

Portée par le DMO de Djerba, "Djerba Témoignage" est la première exposition en Tunisie dédiée à un site inscrit au patrimoine mondial. Elle est le fruit d'une collaboration entre les autorités tunisiennes, la GIZ, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et des partenaires européens et allemands. L'objectif de cette exposition est de promouvoir la richesse culturelle de Djerba tout en sensibilisant à la préservation de son patrimoine unique.

Cette exposition itinérante, qui débutera à Tunis avant de se rendre à Djerba, puis à l'international, vise à partager la beauté et l'histoire de l'île au-delà de ses frontières. Après sa présentation à Tunis, elle sera ouverte à tous les visiteurs, notamment les habitants de Djerba, qui pourront redécouvrir leur patrimoine d'une manière inédite.

L'architecture et l'histoire de Djerba : un modèle d'adaptation

L'inscription de Djerba au patrimoine mondial de l'Unesco reconnaît un modèle de vie unique, né de la coexistence pacifique de communautés d'origines diverses, allant des Berbères aux Juifs, en passant par les musulmans ibadites et les chrétiens. Ce modèle d'organisation insulaire allie des structures urbaines et rurales, comme les menzel-houma, des habitations familiales typiques, et des zones de commerce, qui illustrent l'harmonie et la complémentarité économiques des quartiers de l'île.

L'architecture de Djerba est également marquée par une adaptation à son environnement. Des constructions comme les houch et les mosquées fortifiées rappellent les défis de sécurité et de survie auxquels les habitants ont dû faire face au fil des siècles. Ces structures témoignent de la résilience et de l'ingéniosité de ses habitants, qui ont su tirer parti des ressources limitées de l'île, notamment l'eau.

Ainsi, cette exposition, qui s'inscrit dans une démarche de tourisme durable, reflète la volonté de protéger l'identité culturelle de Djerba tout en l'adaptant aux défis contemporains. Soutenue par la Fondation Djerba Développement Durable, "Djerba Témoignage" met également en avant la collaboration avec des experts comme le photographe Axel Derriks et l'historienne Virginie Prévost. Ensemble, ils offrent aux visiteurs une immersion à la fois visuelle et intellectuelle dans l'histoire et le patrimoine djerbiens.