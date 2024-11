Tunisie: CAB/Saïd Lassoued, ex-président, opéré - La large famille cabiste reconnaissante !

Dans les moments délicats, les Cabistes savent se réunir...

Malgré des résultats sportifs médiocres, les grands principes de la vie demeurent le point fort du CAB. En effet, ce grand club de la capitale du Nord ne laisse jamais tomber les siens, joueurs, employés ou anciens responsables quand il s'agit de leur venir en aide tant au niveau matériel que moral. On retient alors et généralement à tort de ces situations difficiles seul le côté financier. Seulement, on oublie le côté moral qui est tout aussi important dans la vie des hommes !

Il s'agit d'un réconfort dont la valeur est inestimable. L'ancien président du CAB, Saïd Lassoued, vient justement de le vérifier à ses dépens. Après une légère intervention qui l'a contraint à entrer dans une période de convalescence, l'ex-président, qui a offert la première Coupe d'Afrique à la Tunisie avec le CAB, a été agréablement surpris de voir défiler à son domicile de nombreux visiteurs pour s'enquérir de ses nouvelles. Parmi eux, d'anciens responsables ayant dirigé le club nordiste, dont notamment Moncef Ben Gharbia et Mohamed Salah Gharbi, d'anciens entraîneurs comme Youssef Zouaoui et Mahmoud Ouertani, ainsi que bon nombre d'anciens joueurs...

La présence de tout ce beau monde montre d'abord que la large famille cabiste sait se rassembler autour de ses enfants quand le besoin se fait sentir sur le double plan matériel et moral. Dans le même temps, cette mobilisation confirme que le sport est avant tout fraternité, solidarité et reconnaissance. Une devise qui est appelée à être consolidée dans les milieux sportifs. Enfin, nous ne terminons pas sans souhaiter à Saïd Lassoued un prompt rétablissement et le voir très rapidement apporter, à son tour, de précieux conseils à l'actuel président du CAB, Samir Yaâcoub.