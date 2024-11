Egypte: Festival international du film du Caire - Art et résilience sur grand écran

Le festival international du film du Caire, qui se tiendra du 17 au 20 novembre, a annoncé la couleur d'une sélection et d'une programmation sous le signe de la résilience et de l'ouverture au monde lors de la conférence de presse qui a eu lieu dimanche au Caire. Une belle participation du cinéma tunisien est à souligner.

Après une année d'interruption en 2023, marquée par une annulation en signe de solidarité avec le peuple palestinien, le Festival international du film du Caire (Ciff) fait son grand retour en 2024 pour sa 45e édition. Cette année, les organisateurs ont insisté sur la nécessité de maintenir l'événement pour remplir sa mission première: offrir au public égyptien un accès unique à des films internationaux rarement diffusés localement et ouvrir une opportunité au cinéma palestinien et à la cause palestinienne d'avoir une visibilité à une occasion d'une grande envergure.

Dans cette même optique, le film d'ouverture est minutieusement choisi, le tout dernier film du cinéaste palestinien Rachid Masharawi, intitulé Passing dreams, ainsi qu'une section spécialement réservée aux films de Gaza.

Un des événements importants du Ciff 2024 concerne la comédienne tunisienne installée en Egypte, Dorra Zarrouk, qui sera présente non pas avec un nouveau rôle, mais à travers la projection de son premier film en tant que réalisatrice et productrice, «The Life That Remains». Pour sa première expérience derrière la caméra, Dorra Zarrouk a choisi de réaliser un long-métrage documentaire, dont la projection aura lieu dans le cadre du programme dédié à la Palestine. "The Life That Remains retrace le parcours des réfugiés de Gaza en direction de l'Égypte, offrant un regard profond sur leur réalité". Ce film représentera l'Egypte dans la compétition Horizons du cinéma arabe.

Le Ciff se distingue depuis ses débuts par sa capacité à introduire en Égypte des oeuvres cinématographiques venues des quatre coins du monde, et cette édition 2024 ne fait pas exception. Le festival présentera une sélection éclectique de films, avec une attention particulière portée aux productions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. En permettant aux spectateurs d'accéder à des films étrangers souvent inédits en Égypte, le Ciff s'efforce de nourrir un dialogue culturel. Les films sélectionnés traitent de thèmes sociaux, politiques et humains, en offrant des perspectives variées et en mettant en lumière des réalités souvent méconnues.

Une forte participation du cinéma tunisien marque, également, la 45e édition du Festival international du film du Caire, avec la présence de deux films tunisiens dans deux prestigieuses compétitions : "Nawar Achiya" de Khadija Mkachar (en première internationale) et "The Bridge" de Walid Mattar dans la section Horizons, sans compter la présence de la comédienne tunisienne Aicha Ben Ahmed dans la composition du jury international et de Lamia Guiga dans le jury des films africains.