Tunisie: Madouri annonce la révision complète du système d'assurance maladie

Le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a annoncé aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2024, une série de réformes et d'initiatives pour renforcer le secteur de la santé en Tunisie.

Lors de la première séance conjointe entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, il a déclaré que son gouvernement s'engage à dynamiser les services de santé, à accélérer l'exécution de plusieurs projets dans différentes régions et à améliorer les cadres législatifs en matière de protection des droits des bénéficiaires, de responsabilité médicale et de numérisation du circuit de distribution des médicaments.

Madouri a également révélé le lancement d'une révision complète du système d'assurance maladie, ainsi que du rôle des caisses sociales, dans le cadre d'une réforme globale visant à renforcer l'accès aux soins pour les Tunisiens.

Cette annonce coïncide avec le début des sessions plénières conjointes entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, consacrées à l'examen du projet de budget de l'État et du projet de budget économique pour 2025, ainsi qu'à des missions spécifiques.