Congo-Kinshasa: Législatives à Masimanimba - Les électeurs appelés à la sportivité et les candidats à la paix

A cinq semaines des élections législatives dans le territoire de Masimanimba, l'administrateur de cette entité appelle ses administres à faire preuve de sportivité.

Emery Kanguma l'a dit dans un entretien avec Radio Okapi :

« Je dis à la population de Masimanimba d'avoir l'esprit sportif. Ça ce sont les élections qu'on attendait. Recevez normalement toute personne ou tout candidat qui viendra battre sa campagne. Que la population ne soit pas manipulée par d'autres politiciens. Nous croyons que c'est une élection qui sera crédible et transparente par rapport à ce que nous voyons comme travail produit par les agents de la CENI qu'on a nommé ici ».

L'autorité territoriale a également invité les différents candidats à la paix et à l'unité avant, pendant et après les élections.

« Aux candidats, venez avec le message de la paix, venez avec le message de l'unité et de réconciliation. Nous sommes un, et les élections ne doivent pas nous diviser. Donc, nous vous demandons l'unité territoriale, l'unité du Kwilu et l'unité du Grand Bandundu », a fait savoir Emery Kanguma.

Les préparatifs de ces élections législatives partielles se passent bien dans le territoire de Masimanimba. Actuellement, la délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs est en cours dans chacun des dix chefs-lieux des secteurs par la CENI alors que l'opération de cartographie vient de prendre fin.

Les équipes de la CENI travaillent d'arrachepied pour des formations en cascade de différents acteurs.

Aux regards de la manière dont ces préparatifs évoluent à Masimanimba, l'administrateur de ce territoire assure que les élections législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu en date du 15 décembre tel que prévu par la CENI.

Les élections législatives du 20 décembre dernier avaient été annulées par la CENI ayant constaté des actes de violences et de vandalisme, de la corruption, de la fraude électorale et autres irrégularités.