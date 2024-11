Ile Maurice: Savetheblu appelle à voter pour la protection de l'océan

À l'approche des élections générales de 2024, Savetheblu, association dédiée à la préservation marine, en appelle à tous les partis politiques pour un engagement fort en faveur de la protection des écosystèmes marins. Son fondateur, Murali Krishna Appandi estime que la conservation de nos lagons, de notre biodiversité unique et de nos écosystèmes côtiers doit devenir une priorité nationale, car l'avenir de Maurice, son développement durable, et la qualité de vie de nos citoyens en dépendent.

Il souligne que les menaces qui pèsent sur nos écosystèmes marins se multiplient : pollution, surpêche, la pratique de dolphin & whale watching irresponsables, réchauffement climatique et aménagements côtiers inadaptés affaiblissent jour après jour la santé de l'océan et la survie des espèces qu'il abrite. Le fondateur de Savetheblu explique que l'association lance un projet ambitieux de création d'une aire marine protégée (AMP) dans le Sud-Ouest de Maurice.

Ce projet vise à préserver les habitats essentiels pour de nombreuses espèces marines menacées comme les tortues vertes et imbriquées, espèces en danger d'extinction, contribuant à la fois à la résilience des écosystèmes et à la pérennité des ressources marines, source de subsistance pour des milliers de Mauriciens. Cette AMP serait un havre pour les espèces emblématiques de notre île, permettant la régénération de la biodiversité et offrant une opportunité unique de développement scientifique pour mieux comprendre et protéger notre milieu marin. La mise en place de cette aire protégée se traduirait par des actions concrètes de conservation, tout en favorisant une cohabitation harmonieuse avec les activités économiques locales.

Outre son rôle de protection environnementale, cette AMP représente une occasion sans précédent de créer des emplois durables et valorisants, en faisant du Sud-Ouest une éco-destination touristique de choix. Savetheblu souligne que ses initiatives incluent la formation et la certification d'éco-guides, le développement d'un artisanat traditionnel respectueux de l'environnement, et la mise en place d'activités d'éco-tourisme. L'objectif est de permettre aux communautés locales de bénéficier directement de la préservation de leurs ressources, tout en renforçant les pratiques durables. Ce projet apportera ainsi une source de revenus stable et créera de nouveaux métiers liés à la protection de l'océan, à la sensibilisation environnementale et à la transmission de nos savoirs marins.

À l'orée de ces élections cruciales, Savetheblu appelle chaque candidat à se positionner clairement et à s'engager pour un avenir où l'océan, source de vie, est respecté et protégé. «En votant pour la protection de l'océan, nous votons pour le bien-être et la survie de Maurice et de ses générations futures», plaide Savetheblu.