Madagascar: Député Antoine Rajerison - « Le pays court à sa perte »

Les problèmes sociaux actuels, avec les solutions avancées par les dirigeants font réagir les élus de la Chambre basse. Pour le député d'Arivonimamo, les dirigeants mettent en péril l'avenir du pays.

Le président du parti FIVOI et député élu dans le district d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, s'indigne face à la situation socio-économique compliquée dans laquelle se trouve le pays, mais surtout des solutions avancées par les tenants du pouvoir. « Il est inacceptable qu'on ampute une partie du budget de l'éducation afin de résoudre le problème de délestage », a-t-il confié. Antoine Rajerison estime que l'avenir du pays repose sur l'éducation et des mesures comme celles-ci risquent de mettre en péril le pays dans les années qui viennent. Il n'a pas caché sa peine en soulignant qu' « à cette allure, Madagascar court à sa perte ».

Otage

En effet, lors de sa descente sur terrain le 30 octobre, le président Andry Rajoelina a fait entendre une éventuelle réduction du budget pour la construction des écoles afin d'acheter des carburants pour les groupes et réduire le délestage. Une décision qui n'a pas plu à bon nombre d'élus de la Chambre basse. Avec cette décision, explique l'élu d'Arivonimamo, le futur de nos enfants est pris en otage. « Ceux qui aspirent à prendre le pouvoir et à diriger le pays devraient prendre en considération l'avenir des jeunes », a-t-il indiqué, tout en précisant qu' « il faut mettre fin aux solutions à court terme et immédiates ».

%

Déconnectés

Antoine Rajerison fait partie des députés qui pensent que les dirigeants actuels sont complètement déconnectés de la réalité. « Il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font », a d'ailleurs fait noter le président du parti FIVOI. Il dénonce la difficulté pour certains parents de scolariser leurs enfants. « Contrairement à ce que l'État a annoncé, l'inscription n'est pas gratuite », a-t-il révélé. Quoi qu'il en soit, Antoine Rajerison ajoute que « rien ne va plus dans la gestion actuelle du pays ». Il faut néanmoins souligner qu'en aspirant à un développement qui s'appuie sur la révolution verte et l'amélioration du monde rural, le parti FIVOI compte prendre part à toutes les élections qui vont se succéder.