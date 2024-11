Afrique: Liste noire

Une partie des Barea est partie hier pour rejoindre l'Afrique du Sud où se jouera le match retour contre la Tunisie, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025. Les Barea ferment la marche dans le groupe A avec deux petits points et n'ont plus qu'une infime chance de se qualifier pour les phases finales au Maroc, l'année prochaine. Et à en juger l'attitude de l'encadrement et de la FMF, l'équipe semble avoir délaissé toute ambition de se qualifier, sinon de jouer pour l'honneur.

Comme d'habitude, la préparation a été bâclée avec un petit rassemblement des joueurs locaux. Les joueurs expatriés rejoindront directement l'Afrique du Sud. Et comme c'est devenu une mauvaise pratique, la liste des joueurs a été gardée secrète jusqu'au coup d'envoi, selon certaines sources. L'objectif, selon le staff de l'équipe, est de protéger les joueurs contre les critiques acerbes des réseaux sociaux, ainsi que de cacher la stratégie à l'adversaire. Un plan complètement tombé à l'eau face à la Gambie.

Ce serait trop simple de pouvoir gagner un match en jouant les cachotiers, sous prétexte d'éviter les critiques. D'abord, c'est un manque de respect flagrant envers les amoureux du foot, les médias et l'adversaire. La publication de la liste des joueurs est une obligation dans les rencontres internationales. On peut attendre le dernier délai mais on doit s'y soumettre.

L'équipe nationale appartient à tout le monde, comme son nom l'indique, mais n'est pas la propriété privée de la FMF et du coach. Il ne faut pas oublier que le public constitue le premier sponsor de l'équipe. Il s'investit corps et âme tout en dépensant sa fortune dans le soutien de son équipe. Il a droit à un minimum de transparence sur la gestion de l'équipe nationale.

Le fait de ne rien révéler semble suspect. Les formations alignées lors des derniers matchs tendent à le prouver. Il n'y a jamais eu de stabilité dans les compositions. C'est comme si on testait de nouveaux joueurs à chaque match, en particulier dans les éliminatoires de la CAN. Pourtant, lors des éliminatoires du Mondial 2025, malgré la défaite in extremis face au Ghana, l'équipe a commencé à avoir un vrai visage, un fond de jeu, une maîtrise du match. Curieusement on n'a pas continué sur cette lancée. Et bonjour les dégâts.

Ne pas dévoiler le nom des joueurs retenus est aussi saugrenu que bête. Les critiques seront d'autant plus impitoyables qu'incendiaires si les résultats de ces deux derniers matchs sont négatifs. Même si la qualification est devenue aléatoire et que les objectifs désormais sont le Chan, les Barea doivent un devoir d'orgueil à leurs supporters. C'est la seule porte de sortie pour effacer cette liste noire.