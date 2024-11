Madagascar: Ankazobe/RN4 - Un poids lourd chargé se renverse sur le flanc

La route nationale n°4 reliant Mahajanga à la capitale, au PK 68+300, à Bevomanga, fokontany d'Ambohidroa, commune rurale d'Ambohitromby située dans le district d'Ankazobe, a été le théâtre d'un accident matériel important, jeudi dernier vers 5h15.

Un poids lourd de marque Mercedes-Benz, chargé de marchandises, a effectué une sortie de route dans une descente, en direction de Nosy-Be. Il s'est renversé sur le flanc gauche du véhicule. La rupture au niveau du stabilisateur et l'explosion du ballon ont causé l'accident.

Les stabilisateurs sont des structures métalliques qui se fixent aux camions pour augmenter la surface d'appui et renforcer la stabilité. Ils sont souvent équipés de vérins hydrauliques ou mécaniques pour ajuster la hauteur et l'angle. Malheureusement, les structures métalliques ont cédé face à la surcharge du camion et ont entraîné la sortie de route après l'explosion du ballon.

« Nous avons été alertés et deux éléments de la gendarmerie de Vohikanto ont été diligentés illico presto sur les lieux en vue de procéder à la constatation et pour porter secours, protéger les biens et réguler la circulation. Aucun blessé n'était à déplorer, mais les dégâts matériels sont très importants. Le camionneur et son aide sont sortis indemnes », a déclaré le commandant de la compagnie territoriale à Ankazobe.

%

De longues files de véhicules ont été observées toute la journée. La circulation a été bloquée pendant quelques heures, puis une déviation a été ouverte pour les véhicules légers et les taxis-brousse. Les camions et poids lourds ont dû attendre l'arrivée du véhicule de dépannage pour pouvoir circuler vers 16h, jeudi après-midi.

La route nationale 4 est très fréquentée depuis quelques années. De longs camions, des plateformes et des poids lourds chargés de différentes marchandises font le va-et-vient sur cette nationale. L'infrastructure routière ne cesse de se dégrader face à la pression et à la charge de ces gros véhicules très chargés.

L'absence de station de pesage sur cet axe est l'une des grandes causes de cette situation de dégradation avancée de la nationale et des passerelles.