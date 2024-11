Afrique: CAN 2025 - Sept Barea s'envolent pour Pretoria

Plus que cinq jours. La délégation composée de sept joueurs locaux et du staff technique dirigé par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe s'est envolée hier après-midi pour l'Afrique du Sud.

Les Barea joueront contre les Aigles de Carthage tunisiens le jeudi 14 novembre à 18 heures soit à 19 heures à Madagascar au stade Loftus Versfelo à Pretoria. Ce match compte pour la cinquième journée de qualification à la coupe d'Afrique des nations 2025.

Après quatre jours de regroupement sur terrain annexe Barea à Mahamasina, les locaux, en l'occurrence le portier de l'Egleco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola alias Nina, les deux anciens joueurs du club thaïlandais Ratchaburi Njiva Rakotoarimalala et Ibrahim Amada, le latéral droit de l'AS Fanalamanga Rado Rabemanantsoa, Lalaina Olivier Rafanomezantsoa du CFFA, le latéral droit du Disciples FC Tantely Avotriniana Rabarijaona dit « Dadafara » et Elysée Tony Randriamanampisoa de l'Elgeco Plus ont quitté le pays hier pour poursuivre la préparation en terre sud-africaine.

À l'aéroport d'Ivato hier, nous avons tenté et insisté, mais le coach Rôrô n'a toujours voulu rien dire. « Les expatriés devront y débarquer à partir du lundi, car ils joueront encore leur match ce week-end » a soufflé le coach assistant, Gilles Hugon à l'aéroport avant le départ de la délégation. Les hommes de Rôrô n'auront donc que trois jours ensemble pour tout peaufiner. Deux cadres des Barea Chan notamment Lalaina et Dadafara viennent donc de rejoindre le groupe pour les deux dernières journées qualificatives à la Can.

La fameuse liste est attendue ce week-end d'après une source au sein de la fédération.

Deux éléments clés du groupe ne seront normalement pas présents à ces deux derniers matchs de qualification à la Can à savoir El Hadari qui s'entraine depuis quelques semaines dans un club français et Tendry Randrianarijaona vient de signer au club égyptien, ENPPI SC.

Après le match contre la Tunisie à Pretoria, les Barea s'envoleront pour le Maroc jouer le dernier match contre les Coelacanthes au stade El Hociema le lundi 18 novembre à 20 h heure locale soit à 22 heures de Madagascar.