Madagascar: Exposition-Hommage - Le pays à travers l'objectif de Denis Rion

À la Cité des Cultures d'Antaninarenina, une exposition rend hommage au photographe nantais Denis Rion du 9 novembre au 6 décembre. À travers une quarantaine de photographies, l'exposition capture la vie quotidienne des Malgaches.

Passionné et profondément attaché à Madagascar, Denis Rion sera à l'honneur à partir de ce soir, jusqu'au 6 décembre, à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, où une exposition-hommage intitulée «Itinérance : Le dernier voyage de Denis Rion» ouvrira ses portes.

Le photographe nantais, Denis Rion, décédé l'an dernier, a dédié une grande partie de sa carrière à capturer l'essence de Madagascar à travers ses clichés, devenant un véritable témoin de la vie malgache. L'exposition présente une quarantaine de photographies, vibrantes de vie, qui racontent ses aventures dans les régions les plus authentiques du pays. Denis Rion a immortalisé, à travers son objectif, les gestes du quotidien des Malgaches, les travailleurs et les héros silencieux qui peuplent les rues et les villages, dans toute leur simplicité et leur noblesse.

Ses photos explorent la diversité humaine qui se dessine le long du canal des Pangalanes ou lors de la mythique traversée de Fianarantsoa à Manakara.

«Denis était plus qu'un photographe, il était un ami. Nous avons publié un article et un portrait sur lui dans Mozaïk et, avant sa disparition, il avait partagé ses oeuvres avec moi, espérant organiser une exposition. Aujourd'hui, cet événement devient un hommage. À travers cette exposition, c'est comme si Denis partageait encore ses aventures à Madagascar», confie Dominique Aiss, du magazine Mozaïk, initiateur de cette exposition.

Amour pour Madagascar

Dans ses derniers écrits, Denis Rion évoquait sa fascination pour les «scènes de vie», pour les «petits métiers» qui font la richesse de Madagascar. Ce passionné de la Grande Île a également organisé une résidence d'artistes à Antsiranana, anciennement Diego-Suarez, offrant aux jeunes photographes locaux une plateforme pour perfectionner leur art.

Denis Rion, surnommé «Vazaha gasy» par les Malgaches, a voyagé dans plus de trente pays, mais Madagascar restera pour toujours au coeur de son oeuvre. Son exposition, plus qu'une simple galerie d'images, est un véritable héritage culturel qui perpétue sa vision et sa passion pour la Grande Île.

«Pour croiser le regard de Denis Rion, il suffit de plonger les yeux dans ses photos. Il y partage ses impressions comme il y présente ses visions. Ses oeuvres sont également de véritables cartes d'invitation à la sollicitude, à la bienveillance et à la tolérance. Dans son métier, il essaie de ramener quelques essences d'ailleurs pour dire nos différences, mais aussi que le monde est un», témoigne Na Hassi, écrivaine et curatrice de l'exposition.

L'intégralité des bénéfices de la vente des oeuvres de l'exposition sera versée à la veuve et aux fils de Denis Rion.