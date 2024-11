Madagascar: Taekwondo - Luciano Raharivony rêve d'évoluer à l'international

La nouvelle star de la discipline. Né le 19 avril 2004, Luciano Raharivony, âgé de 20 ans et mesurant 1,85 m, est le champion de Madagascar en titre de la catégorie -68 kg. De plus, il a été élu meilleur combattant du sommet national le 1er novembre à Mahajanga. Un choix logique des techniciens, car le combattant du club Chinjok a pu surprendre et renverser les rois de la catégorie, Steve Rakotobe en finale et Bradley Rasolofo en demi-finales.

Passionné de sport, il pratique également le volleyball, mais consacre plutôt son temps au taekwondo. Il a intégré le club Chinjok en 2020. Il a gravi tous les échelons. Luciano avait déjà brillé dans la catégorie des juniors en raflant tous les titres du championnat de la section Tanà-ville, en passant par celui d'Analamanga jusqu'au sommet national, outre les différents Opens.

Nouvel horizon

En 2022, en 2023 et à la mi-saison 2024, il avait excellé dans la catégorie -63 kg et avait raflé des titres pendant deux saisons.

Luciano a, ces derniers mois, pris du poids. Vu son grand gabarit, son coach Ndretsa Rabeson a décidé de l'aligner désormais chez les -68 kg. Et ils ont, de suite, réussi ensemble à atteindre le sommet national. « Remporter le titre est déjà difficile, mais le garder sera plus compliqué», a souligné son coach Ndretsa Rabeson. Après les innombrables sacres au pays, Luciano est appelé en sélection nationale durant les Jeux des Îles en 2023, en tant que second de sa catégorie. « Mon objectif

est de trouver d'autres horizons et de représenter Madagascar en compétitions internationales », ambitionne le meilleur combattant de la Grande Île. « Nous avons justement le projet de trouver les moyens de le faire participer à des compétitions internationales, outre les championnats internationaux sous l'égide de la fédération. Mon frère, fondateur du club, qui évolue en France, et nous, dirigeants du club, sommes en train d'y penser. Mais cela reste un projet difficile à réaliser financièrement », confie le responsable technique du club.