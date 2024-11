Madagascar: Forces armées - Andry Rajoelina exige l'exemplarité des généraux promus des Forces armées

Andry Rajoelina demande l'exemplarité des généraux des Forces armées lors de la remise des étendards au camp d'Ivato.

Le Président de la République, Andry Rajoelina, a remis hier leurs étendards à vingt-neuf généraux promus récemment. Lors de la cérémonie au camp d'Ivato, il a souligné l'importance de l'exemplarité et de l'intégrité pour les nouveaux officiers.

Cérémonie au camp d'Ivato

Dans la pure tradition militaire, le président Rajoelina a remis les étendards aux généraux promus en 2023 et début 2024. La cérémonie s'est déroulée au 1er bataillon parachutiste d'Ivato, où « honneur, autorité, responsabilité, devoir » définissent chaque drapeau reçu. Ces valeurs sont inscrites comme une devise personnelle sur l'étendard, guidant la vie militaire de chaque officier.

Appel à l'exemplarité

Lors de son allocution, le Chef de l'État a insisté sur l'exemplarité attendue des généraux. « Soyez des modèles dans vos fonctions, dans votre comportement. Soyez dignes de votre grade. Évitez la corruption », a déclaré Andry Rajoelina. Il a également évoqué la nécessité de « défendre l'honneur, la souveraineté et l'intégrité du territoire et de protéger la population. »

Devoirs des officiers généraux

La promotion au grade de général incarne plus de trente ans de carrière militaire. Rajoelina a rappelé que les étoiles sur leurs épaulettes impliquent des « devoirs et des responsabilités ». Le Président a souligné que leurs galons sont l'expression de leur expérience, de leur savoir-faire et de leur engagement.

Une mission d'autorité et de responsabilité

Le Président a aussi rappelé aux officiers que leurs nouvelles fonctions marquent une reconnaissance pour leurs « leadership, engagement et intégrité. » « Ces étendards confirment l'autorité et la responsabilité qui vous incombe, un honneur, mais aussi un devoir immense envers le pays, » a-t-il affirmé, renouvelant ainsi sa confiance envers les Forces armées.

Défense des objectifs nationaux

Les Forces armées, représentées par le général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées, s'engagent à contribuer aux objectifs de la Politique générale de l'État. Parmi leurs missions prioritaires figurent la sécurisation du territoire et la protection des ressources naturelles. Cette tâche est cruciale pour garantir la paix et la sécurité du pays, tant en zones rurales qu'urbaines.

Défis sécuritaires à relever

Le deuxième mandat du Président se confronte à des défis majeurs pour les Forces de défense et de sécurité (FDS). La montée de l'insécurité rurale, le trafic de drogue et les réseaux de trafiquants de ressources naturelles représentent des menaces croissantes. La redevabilité vis-à-vis de la population est essentielle, et elle se traduira par des résultats dans la protection de la souveraineté et la sécurité.

Les généraux promus doivent désormais incarner les valeurs militaires en réponse aux attentes de la nation. Leur leadership et leur exemplarité sont essentiels pour protéger les intérêts de Madagascar, face aux défis sécuritaires et pour renforcer la confiance des citoyens envers les Forces armées.