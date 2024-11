Afrique: Le « Big South » présenté au World Travel Market

Le plus grand événement mondial réunissant des professionnels du Tourisme, à Londres, est l'occasion idéale pour mettre en avant le concept « Big South ».

Opportunité. La 44e édition du World Travel Market (WTM) s'est tenue du 5 au 7 novembre à Londres, au Royaume-Uni, réunissant des professionnels du Tourisme du monde entier. Madagascar y était présent pour mettre en avant ses atouts touristiques, aux côtés de quatre mille autres offices du Tourisme du monde entier. Le Président du conseil d'administration (PCA) de l'office du Tourisme de l'Anôsy, Yves Rakotonirina, a profité de l'événement pour promouvoir le concept «Big South».

« Il y a mille et une raisons de visiter le Sud de Madagascar. Au-delà des beaux paysages, il y a la nature et la richesse culturelle, un héritage authentique. Que vous soyez à la recherche d'aventures, de plages, de biodiversité ou de connexions avec les communautés locales, le Sud promet une destination sans égale », a-t-il expliqué aux visiteurs du grand stand dédié à Madagascar au WTM.

Le concept « Big South », mis en oeuvre cette année, place sous le hotspot les atouts touristiques des régions Anôsy, Atsimo Andrefana, Ihorombe et Menabe. Le concept vise à renforcer la visibilité internationale du Grand Sud tout en soutenant un développement touristique durable.

« Il y a plus que King Julian qui parle de notre pays dans un film d'animation. Vous pouvez visiter Madagascar de différentes manières et spécifiquement dans le Sud, il est possible à la fois de faire diverses activités comme le surf, le kitesurfing, la randonnée, la chasse, le vélo, tout en profitant des jolies plages et d'une biodiversité sans égale », s'est-il adressé à un journaliste ougandais, venu lui demander ce qu'il y a à voir à Madagascar.

Retombées

Les destinations Sud de la Grande île rencontrent encore quelques difficultés, comme les connexions aériennes, rendant difficile la promotion des destinations dans des zones isolées. Le concept « Big South » veut pourtant relier des destinations partant de l'Anôsy vers Menabe en un circuit de quelques jours. Mieux, les touristes des autres régions comme l'Afrique australe ou les îles voisines sont incités à réaliser une grande boucle partant des « Victoria Falls »

au Zimbabwe, passant par l'Afrique du Sud, Toliara, Morondava, Isalo, Tolagnaro et l'île Maurice, entre autres. Néanmoins, les salons et rencontres professionnelles du tourisme constituent un tremplin de promotion des destinations touristiques. Près de 80% des participants à l'événement du World Travel Market (WTM) viennent de l'extérieur du Royaume-Uni, et cette année, le nombre d'exposants a augmenté de 7%.