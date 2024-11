Madagascar: Reboisement - Succès de la campagne 2023-2024

Objectif atteint. La campagne de reboisement 2023-2024 a été couronnée de succès. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, a fait un retour sur cette saison de reboisement, hier, lors de l'atelier de présentation et d'échange autour du plan de contingence national sur les feux à l'hôtel Ibis.

« Les objectifs ont été atteints. Si nous avions fixé un défi de 75 000 hectares, nous pouvons aujourd'hui confirmer que plus de 76 000 hectares ont été reboisés », a-t-il déclaré. Parmi les cent trente-deux millions neuf cent quarante-huit mille jeunes plants mis en terre, « 70 %» auraient poussé.

« Bien que l'objectif soit un taux de réussite de 100%, 70% est déjà un résultat satisfaisant », note une source auprès du ministère.

Ce succès, c'est le fruit d'une grande mobilisation de plusieurs acteurs. Des projets et des programmes ont impliqué le secteur privé, des particuliers, des communautés, les gestionnaires d'aires protégées, les Vondron'olona Ifotony (VOI), les institutions publiques, tous participants au reboisement de la saison précédente. « Le reboisement est devenu une activité prioritaire pour la population », constate le ministère. L'opérationnalisation du système d'information pour le reboisement aurait, par ailleurs, permis un suivi efficace.

Défi de taille

«Tous les acteurs ont intégré ce système dans leurs réalisations. Chaque reboisement a des coordonnées GPS, c'est ce qui a facilité le suivi », communique le ministère.

Reverdir Madagascar reste, toutefois, un défi de taille, à cause des feux de brousse et des feux de forêt qui sévissent chaque année. Les sites de reboisement ne sont pas épargnés. C'était le cas dans la station forestière de Marohogo, où 100 hectares ont été consumés par le feu, au mois d'août, selon la direction interrégionale de l'Environnement et du Développement durable de Boeny et de Betsiboka, et dans un site de reboisement, au bord de la RN34, entre Antsirabe et Morondava, au cours du même mois. Un plan de contingence national de lutte contre les feux a été élaboré, en partenariat avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) pour renforcer la lutte contre les feux à Madagascar.