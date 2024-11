Sénégal: Quinzième législature - La Plateforme Progressiste Panafricaine milite à Infléchir les décisions vers le progrès social panafricain

Seen Égal-e Seen Égalité qui ne présentera pas de liste aux législatives milite pour que son projet de société soit prise en charge par la quinzième législatre. Dans un communiqué en date d'hier, la Plateforme Progressiste Panafricaine Section Sénégal « recommande à toutes et tous nos compatriotes de consulter son projet de société et de réclamer ces options aux 41 coalitions et aux candidates à la députation ».

Et de poursuivre : « Nous enjoignons les Sénégalaises et Sénégalais de s'en inspirer pour l'avènement d'une troisième république et un développement autocentré progressiste panafricain, écologiste et féministe ». Le projet Seen Égal-e, Seen Égalité, pour rompre avec les structures néocoloniales, dit prôner en fait « une assemblée constituante pour l'avènement d'une troisième république.

Cette assemblée est le moyen le plus démocratique de transformation de notre société pour affronter les défis du 21e siècle et surmonter nos dysfonctionnements et déséquilibres institutionnels ». Seenegal-e qui dit endosser les fondements institutionnels des Assises nationales du Sénégal et la Charte de Gouvernance Démocratique est cependant d'avis qu' « une nouvelle constitution améliorerait celle de 2001, et sera davantage en phase avec les aspirations populaires en intégrant, entre autres, le droit à l'eau, les droits économiques, sociaux et culturels et des modes de régulations traditionnels pour le vivre ensemble et contre le despotisme ».