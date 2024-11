Sénégal: Organisation des armées sénégalaises - Vers l'adoption d'une loi sur la défense et la sécurité nationale

Un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale sera soumis aux députés de la prochaine législature. L'annonce est du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé hier, vendredi, la journée des Forces armées sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».

L'insécurité grandissante dans la sous-région nécessite des Forces de défense bien équipées. C'est pourquoi, a annoncé le président de la République Bassirou Diomaye Faye, « dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la Défense et la Sécurité nationale, fixant les grandes orientations de l'architecture de défense, adaptées au contexte actuel, sera examiné ». Hier, vendredi 8 novembre, le chef de l'Etat a présidé la journée des Forces armées. Par ailleurs, il s'est dit rassuré par les faits et a fait part de la soumission pour validation d'une loi de programmation militaire (2025-2029) visant à établir un plan pluriannuel des dépenses que l'État consacre aux Forces armées ».

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye entend aussi poursuivre l'équipement des militaires. « Si notre politique d'équipement nous permet encore de disposer de capacités satisfaisantes, elle reste limitée par le caractère hétéroclite de nos moyens et surtout par une trop forte dépendance étrangère. Dans un monde imprévisible caractérisé par une militarisation croissante des chaînes d'approvisionnement, la soustraction progressive de notre outil de défense et de sécurité aux multiples aléas, constitue un véritable gage d'indépendance », a-t-il jugé.

Mieux ajoute-t-il, «le contexte de besoins croissants en équipements militaires créé par la montée en puissance des Forces armées, milite pour une autonomisation progressive afin de mieux satisfaire aux exigences d'un soutien logistique de plus en plus marqué par la déconcentration». Selon toujours le président de la République, « la création d'une véritable industrie nationale de défense est aujourd'hui un impératif pour parachever le niveau de professionnalisme et de rayonnement des Forces armées ».

Tout en estimant qu'il faut changer de paradigme pour asseoir les politiques sur des fondements solides et durables à même d'assurer autonomie et résilience, il demeure convaincu « qu'en combinant l'expertise des chercheurs nationaux et les savoir-faire endogènes de nos ingénieurs, inventeurs et artisans, les Forces armées peuvent entrer dans une nouvelle ère afin de poursuivre plus sereinement leur montée en puissance ». Il soutient ainsi avoir instruit « le Premier ministre et le Gouvernement, de mobiliser tous les acteurs nationaux publics et privés, ainsi que les partenaires internationaux, dans une démarche réaliste et pragmatique, pour la réalisation de cet objectif national ».

Une usine d'assemblage de véhicules militaires annoncée

Le président Bassirou Diomaye Faye informe également de l'instauration, lors des prochaines Journées des Forces armées, d'un prix spécial du Président de la République qui sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, annonce également que « le ministère des Forces armées et celui de l'Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d'accord avec une société partenaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'installation et d'exploitation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires au Sénégal ».

Pour lui, « cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de développer un nouveau secteur industriel pourvoyeur d'emplois, tout en renforçant les liens entre le monde académique et les différents acteurs économiques». Ce projet d'usine d'assemblage de véhicules militaires vise à soutenir l'autonomie des Forces armées sénégalaises et est considéré par le chef de l'État comme « un levier de transformation industrielle du pays ». Cette année, la journée des Forces armées a été célébrée sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».