Sénégal: Utilisation du sel de potassium - Entre bénéfice et risque pour la santé

La Faculté de médecine, pharmacie et odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous la direction du Professeur Serigne Omar Sarr, s'est intéressée au sel de potassium dans les habitudes de cuisine. Selon lui, le sel de potassium présente à la fois des avantages et des risques pour la santé humaine. Son utilisation modérée peut contribuer à améliorer la santé cardiovasculaire, mais une consommation excessive peut entraîner des problèmes de santé sérieux.

Pour des chercheurs de l'Ucad, notamment de la Faculté de médecine, pharmacie et odontologie, pour réduire sa consommation de sodium lorsqu'on sale trop, les sels dits de régime, vendus en pharmacie et en grande surface, semblent être la solution. Ils sont partagés entre « Saveur salée conservée », annonce le sel fin « La Baleine à « -30 % de sodium » ; « Tout le bon goût du sel », promet Cérébos avec son sel Équilibre à « -33 % de sodium ». Face à ces annonces, des chercheurs ont réalisé une étude sur la question entre le 02 Février 2024 et le 04 Mai 2024 qui vise à examiner les bénéfices potentiels et les risques associés à l'utilisation du sel de potassium dans les habitudes alimentaires.

Les résultats de cette étude indiquent que le sel de potassium peut offrir certains avantages pour la santé, tels que la régulation de la pression artérielle et la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, son utilisation abusive peut entraîner des complications, notamment des troubles rénaux et des déséquilibres électrolytiques surtout en cas d'insuffisance cardiaque, rénale ou de diabète. A cet effet, ils ont estimé : « il est donc recommandé de consommer ce composé de manière responsable, en tenant compte des conseils des professionnels de la santé et en surveillant son apport quotidien ».

Et d'ajouter : « les fabricants doivent par ailleurs mieux participer à l'enjeu socio-culturel qui accompagne l'enjeu sanitaire de leurs produits en informant le consommateur à travers l'emballage et l'étiquetage ». Ces derniers renseignent ainsi que les mises en garde des fabricants à travers les emballages sont trop légères. Un seul mot d'ordre donc : « avant d'employer ces sels : en parler à son médecin ». Une indication que beaucoup de personnes, ne suivent pas. Toutefois, ces chercheurs ont fait savoir que certains de ces produits ne conviennent pas aux personnes « dont le régime doit être pauvre en potassium ».

Dans ce travail, les acteurs ont fait savoir que la méthodologie utilisée consiste à passer en revue la littérature qui a été effectuée pour recueillir des données pertinentes sur les effets du sel de potassium sur la santé. Des études de terrain et des analyses nutritionnelles ont été examinées afin de comprendre les effets de ce composé sur divers aspects de la santé humaine. Le matériel utilisé dans cette étude comprend une variété de sources d'information, notamment des articles scientifiques, des rapports gouvernementaux, des données nutritionnelles et des études cliniques. Quatre principaux produits y compris leur emballage et étiquetage ont été exploités, en l'occurrence Essentiel de La Baleine, Equilibre de Cérébros, Fitsalt de Marnys et Bouillet de Vitaflor achetés en pharmacie et en grande surface.