Tunisie: EST - Un élan à confirmer

Après s'être imposés au classico à Sousse, les "Sang et Or" aspirent à confirmer leur regain de confiance par une autre victoire, histoire de préparer le terrain au nouvel entraîneur, Laurentiu Reghecampf.

Il a suffi d'une victoire, rien qu'une seule, pour dissiper le doute et retaper le moral. Skander Kasri a réussi, il y a une semaine, à remporter une nette victoire face à l'Etoile à la faveur d'une deuxième mi-temps durant laquelle les "Sang et Or" ont su prendre le dessus grâce aux exploits individuels de Youssef Belaïli et Elias Mokwana.Cet après-midi à Radès, Skander Kasri jouera les prolongations de la phase de transition et dirigera l'équipe pour un match supplémentaire, vu que le nouveau coach, Laurentiu Reghecampf, est rentré en Roumanie pour régler des affaires personnelles.

Skander Kasri est appelé alors à terminer ce qu'il a commencé et confirmer le succès de Sousse par une autre victoire pour préparer le terrain au nouvel entraîneur. Reghecampf profitera de la trêve du championnat pour faire connaissance avec le groupe, mais surtout pour préparer le match contre Djoliba, le 23 de ce mois, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les places sont chères

Tout à l'heure face à l'ASG, le onze de départ devra connaître un ou deux changements. C'est que le coach "sang et or" ménagera, comme c'était le cas contre le CAB et l'ESS, un joueur étranger à cause du quota. Roger Aholou n'a pas été retenu face au CAB et Mohamed Amine Tougai n'a pas été convoqué contre l'ESS. Pour le match de cet après-midi contre l'ASG, il est possible que Mohamed Amine Tougai reprenne son poste dans l'axe central aux côtés de Yassine Meriah.

Dans ce cas de figure, l'entraîneur "sang et or" se passerait de Roger Aholou ou de Kebba Sowe.Ceci dit, l'entraîneur préfère trancher à la dernière minute et l'hypothèse de voir Hamza Jelassi faire partie du onze de départ ou entrer en cours de jeu pour libérer de la place pour un joueur étranger sur le terrain n'est pas à exclure.

D'un autre côté, Moataz Zaddem et Larry Azzouni sont prêts pour suppléer Roger Aholou. Bref, autant les places sont chères, autant Skander Kasri a l'embarras du choix pour aligner son onze de départ. L'essentiel est de reprendre la dynamique des victoires.