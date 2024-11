Tunisie: ASG - Chercher l'effet surprise

C'est vrai que contre l'Espérance, ce sera pour la Zliza une autre paire de manches. Mais un exploit à Radès n'est pas à exclure.

Pour son premier match à la tête du Carrelage, l'entraîneur Chiheb Ellili a réussi à empocher les trois points aux dépens de l'ESM et à chasser le signe indien. «Nous avons pu venir à bout d'une équipe technique et coriace qui mérite une bien meilleure place au classement», s'est empressé de déclarer, après cette victoire de la délivrance, le nouveau coach de la Zliza. «Je ne peux qu'être comblé par cette belle performance de mes joueurs».

Louer un adversaire qu'on vient de battre, c'est une façon intelligente de souligner le mérite de son équipe. Sans ses trois piliers du milieu de terrain (Khalil Guesmi pour 3e avertissement, Iheb Ben Amor et Amédée Masasi pour blessure), Chiheb Ellili a su trouver les bons remplaçants pour épauler la plaque tournante du premier rideau défensif à l'entrejeu qu'est le Béninois Ghislain Ahoudo. Il n'a pas oublié aussi de parler de son mérite à lui d'avoir su déceler et corriger en très peu de temps les principales lacunes de son groupe, notamment une certaine naïveté et trop de fragilité au niveau défensif.

«Les premiers correctifs que j'ai apportés à l'équipe, c'est plus de rigueur et de solidité dans le bloc défensif pour ne pas laisser trop d'espaces propices au jeu en contre de nos adversaires et ne pas se faire piéger comme ce fut le cas contre l'ASS. La victoire impérative, il faut la chercher intelligemment, avec patience et sobriété et pas dans la précipitation aveugle et le déséquilibre de tout le dispositif». Le but salvateur est effectivement venu de l'arrière avec un excellent travail d'approche du latéral Dhia Mâatoug ponctué par un centre parfait et une tête payante sous la barre de Houcine Mansour.

Cette fois, ce sera plus dur

Mais face à l'Espérance, aujourd'hui à Radès, avec tout son arsenal offensif et sa grande soif de revenir au premier plan, ce ne sera pas une empoignade de même nature que celle avec l'équipe du Bassin minier et cela demandera d'autres arguments, beaucoup plus de présence physique, de débauche d'énergie et de réussite sur le plan tactique. «C'est vrai que ce sera un autre match avec une équipe de haut standing», reconnaît le coach heureux de la 7e journée. «Mais nous avons des arguments et des atouts et un plan de jeu approprié pour cette dure bataille qui nous attend.

Je peux vous assurer qu'on n'abordera pas cette rencontre en victimes expiatoires».Avec un très bon trio de milieux offensifs créateurs (Adem Boulila, Aziz Fellah et Houcine Mansour), et une très grande variété d'attaquants de couloir rapides tels que Ayoub Hmidi, Mohamed Ameur Jouini, Fedi Slimane, Hamza Abdelkrim et d'attaquants buteurs comme Mohamed Camara, Oussama Naffeti et Wael Ferjani, la Zliza de Gabès n'aura pas pour seul objectif que de jouer pour limiter simplement les dégâts, mais cherchera bel et bien à être la belle et grosse surprise de cette 8e journée.