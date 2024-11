Tunisie: AC - Aït Malek, électron libre

Le retour de l'international clubiste va permettre à Bettoni de soigner la phase offensive. Ailier, second attaquant, en pointe, Aït Malek aura une liberté de manoeuvre face à l'UST.

Le CA de Bettoni a dilapidé 6 points lors des trois dernières rencontres. Plus question d'en perdre davantage en se déplaçant cet après-midi à Tataouine. Ce sera un match aussi délicat que les trois précédents. Même si la lanterne rouge du championnat, l'UST, jouera son va-tout pour sortir du gouffre. C'est souvent une équipe dure à manier chez elle même quand elle est en crise ou en grève (la saison dernière, les joueurs de retour de grève ont gagné à chaque fois).

Les chiffres et le papier donnent une supériorité indiscutable au CA qui a 15 points et se présente comme la meilleure défense devant une UST qui n'a que 3 points et est au bas du classement. Cela dit, les joueurs de Bettoni seront dans l'obligation de mieux jouer, de manoeuvrer et de retrouver l'efficacité offensive (un seul but marqué lors des trois derniers matches). Le retour de Bilel Aït Malek est une bonne nouvelle en vue de redynamiser l'attaque «rouge et blanc».

Il n'aura pas un poste figé ou une zone limitée pour agir. Il aura une bonne liberté de bouger et d'être au soutien du porteur de la balle. Ailier, derrière l'avant-centre ou aux aguets dans les dix-huit mètres pour profiter d'une situation de marquer, Bilel Aït Malek sera la clé du jeu offensif... Côté choix, et si Bettoni continue d'opter pour le 4-3-3, c'est Khadhraoui ou Srarfi (tous les deux décevants et peu pesants) qui fera les frais du retour d'Aït Malek.A moins que l'entraîneur français n'aligne le trio ensemble et ôte un relayeur, Sghaïer ou Zemzmi. 4-3-3 ou 4-2-3-1, Aït Malek sera le joueur de création.

Eduwo d'entrée ?

Hamdi Laâbidi ne peut pas être blâmé, faute de balles lors des derniers matches. Titulaire contre l'USM, remplaçant face à l'OB, on peut alors continuer la rotation en voyant de nouveau Eduwo en pointe de l'attaque.D'après les dernières séances d'entraînement, Kizumbi a été testé plusieurs fois avec les joueurs titulaires. Il se peut qu'il aura sa chance de jouer à la place de Srarfi. En défense, Zaâlouni et Téné se portent bien et n'ont plus de douleurs musculaires, alors que Ben Abda et Ali Youssef continueront de former la charnière centrale de la défense. Et dans les bois, Ghaïth Yefreni partira d'entrée, lui qui l'a fait au début de la saison avant le retour de Moez Hassan. Maintenant, et après la blessure fatale de Hassan, Yefreni va retrouver son poste. Les matches qu'il a joués sont un bonus pour lui, il n'aura pas de trac. Contre l'UST, le CA est tenu de gagner et d'éviter de perdre du terrain.