La deuxième édition du salon international de l'industrie agroalimentaire se tiendra du 14 au 16 novembre à Hammamet. Cet événement qui est une plate-forme de rencontre des intervenants dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et une vitrine des innovations à l'échelle africaine et internationale accueillera plus de 100 exposants ainsi que des représentants de 20 pays.

Près de 3.500 invités sont, par ailleurs, attendus à ce rendez-vous des grandes industries agroalimentaires dont le programme prévoit des ateliers de travail, des conférences, des focus groups sur le thème de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, du financement et de la promotion des investissements et des exportations dans le secteur de l'industrie alimentaire.