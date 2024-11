Tunisie: Innovation, recherche et développement - L'apport précieux du CRT

Plus d'une trentaine de start-up ont, à ce jour, pu bénéficier des services d'accompagnement technique et technologique offerts par le Centre des ressources technologiques (CRT) du Cetime. En les aidant à mettre au point leurs prototypes, le CRT tranche le noeud gordien du cycle de ces jeunes entreprises.

Un allié de choix pour les start-up et les industriels, le Centre des ressources technologiques CRT -- qui relève du Cetime -- continue de jouer un rôle central dans l'impulsion de l'innovation en Tunisie. Ses services d'accompagnement technique et technologique ont aidé un bon nombre d'entreprises industrielles et de start-up à affiner leurs processus de production et à commercialiser des produits finis sur le marché local et étranger. Ce travail invisible du centre a été mis en lumière lors d'une journée organisée récemment, par le Cetime à Sousse sur le thème « Le CRT, une plateforme technologique, de recherche et de développement au profit des start-up».

L'événement a été, en effet, ponctué de panels rassemblant des représentants des acteurs clés de l'innovation en Tunisie, tels que l'Apii, le Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie ainsi que des clusters des industries électronique et mécatronique. Hébergé à la technopole de compétitivité de Sousse, Novation City, le CRT se veut un catalyseur de l'innovation en Tunisie afin de booster un écosystème déjà établi, mais en quête de maturité. «Novation City a été choisie pour héberger le centre, car sa proximité avec l'écosystème des start-up en fait un accélérateur de l'innovation, de la recherche et du développement au sein des entreprises», a souligné, le directeur général du Cetime, Noureddine Guizani dans une déclaration à La Presse.

Un accompagnement décisif

Doté d'équipements technologiques sophistiqués et de pointe, le CRT peut intervenir particulièrement lors de la phase de prototypage -- une étape par ailleurs décisive de la conception de nouveaux produits -- pour aider la start-up ou l'entreprise à mettre au point son prototype avant de passer à la fabrication à grande échelle. «Certes, l'écosystème de l'innovation et particulièrement des start-up compte plusieurs structures d'accompagnement.

Mais dans la plupart des cas ,il s'agit d'un accompagnement en management ou pour l'élaboration du Business Model. Or, les services qu'on offre sont particuliers : nous aidons les start-up et les entreprises industrielles à concevoir les prototypes des produits qu'elles veulent commercialiser par la suite. Donc, il s'agit d'une intervention d'appoint, mais indispensable pour le succès du projet», a indiqué Guizani.

Et le responsable d'ajouter : «La réalisation d'un prototype industriel est une étape décisive pour la start-up. C'est quelque chose de concret. Après le réseautage, la labellisation, vient cette phase de prototypage qui est vraiment cruciale et qui va conditionner, par la suite, les levées de fonds de la start-up. Cette étape permet d'évaluer le processus de production, notamment sur les plans sécurité et coût».

Vers des partenariats durables

Lors de cette journée, plusieurs start-up et entreprises industrielles, telles que Enova Robotics (qui a créé le premier robot tunisien exporté vers les Etats-Unis), ont pu témoigner de leurs expériences avec le CRT, qui leur a facilité la réalisation des tests nécessaires. En marge de l'événement, les participants ont effectué une visite guidée au centre CRT à Novation city pour découvrir les équipements sophistiqués que le Cetime met à leur disposition.

«Les plus grandes entreprises en Tunisie font appel à l'expertise et l'accompagnement du Cetime. Soit parce qu'elles n'ont pas les ressources techniques nécessaires, soit parce qu'elles souhaitent gagner du temps en recourant à nos services, pour le prototypage ou les simulations via des logiciels spéciaux », a indiqué, dans ce même contexte, le DG du centre.

Six ans après sa création, le CRT, qui a pu accompagner une trentaine de start-up, vient de signer, en marge de cette même journée, 5 conventions avec des partenaires stratégiques, comme l'Apii et les clusters des industries mécatroniques. «A travers ces conventions, nous voulons mettre en place des partenariats durables. L'Apii peut nous être d'une aide précieuse grâce à son réseau d'agences réparties sur tout le territoire. Notre objectif est de promouvoir et d'encourager l'innovation tout au long de la chaîne de valeur industrielle», a précisé Guizani.