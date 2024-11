Tunisie: Tennis/WTA - Ons Jabeur - Retour annoncé

Le compte Twitter officiel du tournoi WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open a annoncé une bonne nouvelle. La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur fera partie de ce rendez-vous, qui sera disputé entre les 3 et 8 février 2025.

Mais Ons aura un grand défi pour son retour, celui de l'Open d'Australie, qui aura lieu du 12 au 26 janvier 2025.

Et cette santé ?

L'actuelle saison n'a pas été à la hauteur de la réputation de notre championne. Le doute a même commencé à s'installer dans les esprits. Mais les connaisseurs étaient certains que cela n'avait rien à voir avec la préparation, l'encadrement technique et autres questions de ce genre.

Effectivement, c'étaient des ennuis de santé et, sans doute, ne pouvant se dérober à ses engagements, elle participait tout en espérant que cela finira par s'arranger. Il n'en fut rien. Il lui fallait du repos, des soins et une rééducation sérieuse et scientifiquement menée.

Ses dernières sorties en public ont laissé entrevoir une mine radieuse. La date de son retour, sauf changement imprévu, est fixée pour mi-janvier prochain, à l'occasion de l'Open d'Australie.

Elle redeviendra forcément sous les feux des projecteurs. Elle s'efforcera de remonter au classement, mais il ne faudrait pas qu'elle brûle les étapes. Les problèmes articulaires et musculaires ne sont pas faciles à traiter et un rien pourrait tout remettre en question. Jabeur, sans doute avertie et sa connaissance du circuit qui l'attend, se gardera de s'exposer à une rechute. Ses fans voient en elle toujours et en toutes circonstances une joueuse aussi spectaculaire qu'indomptable.

Patience

Elle a grimpé, de manière aussi rigoureuse qu'implacable, les marches qui l'ont conduite à cette seconde place du classement WTA. Nous pensons que c'est encore dans ses cordes et qu'avec l'expérience acquise, elle saura négocier ses futurs engagements. Son entourage et le milieu ambiant dans lequel elle vit lui seront d'un grand secours pour reprendre confiance et extérioriser ses dons.

Ons Jabeur est de ces sportives, ces tenniswomen que l'on vient spécialement voir jouer. Elle est à elle seule un spectacle avec ses coups, dont elle a le secret et que bien des championnes confirmées lui envient. C'est la raison pour laquelle elle est invitée partout.

A la condition expresse qu'elle le veuille, elle est en mesure de revenir au premier plan. Il faut que ses fans soient patients et l'aident à traverser cette période délicate, de reprise de contact avec la haute compétition.