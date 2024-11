Tunisie: Trombe marine à Nabeul - L'Observatoire tunisien de la météo explique ce phénomène automnal

Hier vendredi 08 novembre 2024, le littoral de la ville de Nabeul a été le théâtre d'une trombe marine, un phénomène spectaculaire observé et documenté en images et vidéo par l'Observatoire tunisien de la météorologie et du climat.

Selon l'Observatoire, une trombe marine se caractérise par une colonne d'air en rotation contenant de l'eau, prenant l'aspect d'un nuage en entonnoir.

Ce tourbillon s'élève depuis la surface de la mer vers les nuages, formant un vortex vertical qui peut être impressionnant mais reste généralement inoffensif. Contrairement aux tornades terrestres, les trombes marines présentent rarement des dangers importants.

Ce phénomène survient souvent en automne, lorsque de l'air froid traverse des eaux plus chaudes, provoquant la formation d'une colonne d'air saturée en eau et en brouillard. Si le même type de vortex apparaît sur la terre ferme, il est qualifié de « trombe terrestre » et peut se manifester sous la forme de tornades, parfois plus imposantes et potentiellement dangereuses.