Tunisie: Le Kyle Schafer Trio et le soprano Belge Pierre Vaiana en concert - Du jazz et des mélodies tunisiennes

A l'occasion de la sortie de son album «TunisianVibes», le pianiste américain Kyle Schafer se produira aujourd'hui 9 novembre à Tunis au CinéMadart Carthage. Il sera en compagnie du contrebassiste suisse Andreas Wealti, du batteur tunisien Malek Lakhoua et exceptionnellement du saxophoniste soprano belge Pierre Vaiana. De l'inédit donc pour ce concert, organisé par le label de Jazz tunisien « Jazzit », fondé par Malek Lakhoua, qui marque la première date d'une tournée qui mènera ces artistes à Paris (12 novembre) et à Bruxelles (14 novembre).

Au menu, des arrangements et des réinterprétations nouvelles et originales de morceaux d'anthologie de la musique tunisienne. Une inspirante et inspirée rencontre entre différentes influences jazz et notre patrimoine musical fait de mélodies uniques et pleines d'âme qui font partie de la culture tunisienne depuis des siècles. Kyle Schafer est un pianiste compositeur et chanteur d'origine californienne. Il a grandi dans le «g» pour étudier plus tard le piano jazz à «Long Beach State» University.

En 2018, il a le coup de foudre suite à une visite en Tunisie. Il décide de s'y installer et de plonger dans la culture tunisienne et d'apprendre son dialecte, mais également le langage de la musique tunisienne. Issu d'une tradition musicale classique, alliant gospel et spirituel, Kyle Schafer s'ouvre à de nouvelles rencontres musicales, celles qui brassent, entres autres, ses éblouissements tunisiens au jazz le plus pur. C'est ainsi qu'est né «TunisianVibes», avec la promesse de nous faire vivre autrement le patrimoine tunisien et même celui de nos voisins algériens.