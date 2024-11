Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Près de 200 jeunes reçoivent des attestations de fin de formation

Du 2 juillet au 20 septembre, près de 200 étudiants et diplômés sans emploi ont suivi, au Centre culturel Jean-Baptiste-Taty-Loutard (CCJBTL) de Pointe-Noire une formation sur l'outil informatique portant sur les logiciels Excel, Sage comptabilité et Gestion commerciale. La remise des attestations de fin de formation a eu lieu le 7 novembre en présence d'Evelyne Tchitchelle Moe Poaty, présidente du Conseil départemental et municipal, maîre de la ville de Pointe-Noire.

Initiée par le CCJBTL) avec l'appui financier de la société Chevron Congo S.A.U, la deuxième édition de formation a permis aux apprenants venus de plusieurs instituts et universités de Pointe-Noire et des diplômés sans emploi de parfaire leurs connaissances en Excel, Sage comptabilité et Gestion commerciale. Ce qui va leur permettre d'avoir des aptitudes en la matière une fois intégrés en entreprise.

« Nous espérons que ces notions apprises et acquises nous seront bénéfiques, notamment pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi et ceux qui poursuivent encore leur cursus académique », a dit l'apprenante Fortune Itoua, s'exprimant au nom de ses collègues. Elle a remercié les encadreurs pour leur disponibilité et leur abnégation à transmettre leur savoir mais aussi l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle, gérante du CCJBTL, la mairie de Pointe-Noire et la société Chevron Congo S.A.U.

Pendant deux mois, quatre encadreurs ont été au service des apprenants en leur dispensant des notions nécessaires à la formation. « Il a été un moment important et essentiel pour les apprenants de découvrir Sage i 100 outil complet et adapté pour la gestion des entreprises de toutes tailles, mais aussi de renforcer leurs acquis sur Excel pendant deux semaines du 8 au 19 juillet 2024, avant de s'imprégner du logiciel Sage Comptabilité et Gestion Commerciale deux mois durant. Que dire de plus sur Sage, son utilisation simplifiée permet de centraliser toutes les données relatives aux commandes, charges diverses et bien plus encore », a dit Guy Serges Titi, encadreur.

L'implication et l'appui de Chevron Congo S.A.U à la formation et à l'encadrement des jeunes, tout comme le soutien du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ont été salués par Daniel Bongo Bouiti, président de l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle, chargée de la gestion dudit centre. «La formation de ces jeunes est pour le bureau du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire une contribution pratique à l'orientation du président de la République relative à l'urgence de répondre aux attentes des jeunes pour l'année 2024 », a-t- il déclaré.

En remerciant les apprenants pour leur assiduité lors de la formation qui leur a donné de nombreuses opportunités en vue de leur insertion dans le monde du travail ainsi que tous ceux qui ont oeuvré à son succès, Evelyne Tchitchelle Moe Poaty, maire de la ville, a conclu: « La deuxième édition des formations en logiciels Excel, Sage comptabilité et Gestion commerciale qui s'achève aujourd'hui ne peut que nous honorer dans la mesure où elle intègre parfaitement la vision du chef de l'Etat, son excellence Denis Sassou N'Guesso, qui a bien voulu dédier l'année 2024 à la jeunesse. Vous jeunes qui avez eu l'honneur et le privilège de prendre part à cet atelier de renforcement de capacités, je vous exhorte à capitaliser sur les notions apprises pour être demain des cadres valables dans les entreprises ».

Tous les apprenants ayant pris part à la formation ont reçu les diplômes de participation tandis que les quinze meilleurs qui se sont distingués ont reçu chacun un ordinateur portable.