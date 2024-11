Congo-Brazzaville: Projet Ceerc - Dix-huit coopératives édifiées sur la préservation des forêts dans la Sangha

197 membres des coopératives engagées dans la production du cacao, la pisciculture et la collecte des Produits forestiers non ligneux (PFNL) ont pu renforcer l'engagement communautaire dans la préservation des forêts et de la biodiversité du parc national d'Odzala Kokoua et des Unités forestières d'aménagement (UFA) de Ngombé, Tala-Tala et Pokola.

Initiées par le projet Promotion des petites et moyennes entreprises pour l'amélioration du bien-être social afin de réduire la surexploitation des animaux sauvages et la destruction des forêts au Congo (Ceerc) financé par le gouvernement américain à travers l'Agence des Etats-Unis pour le développement international ( Usaid), les sessions de formation se sont déroulées du 16 au 21 octobre dernier, avec l'appui du coordonnateur de l'Unité de lutte anti-braconnage de l'Unité forestière aménagée (UFA) de Ngombé.

Les formations conduites par des experts du projet Ceerc et de l'Agence congolaise pour la faune et les aires protégées ont, entre autres, permis aux coopératives de mieux cerner les effets environnementaux de leurs activités agricoles; d'identifier les pratiques à risque pour la biodiversité locale; de définir les mesures pour mitiger ces effets. Il s'agissait également pour les participants de se familiariser plus activement avec les normes de conservation dans le développement des activités économiques; de s'engager pour la protection des forêts et de la biodiversité et enfin de faire face à quelques impacts du changement climatique.

Par ailleurs, ces séances d'encadrement ont été adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque coopérative, et aux particularités écologiques de chaque secteur. Un accent particulier a par la même occasion été mis sur une approche participative et interactive, avec des supports visuels, des cartes et des ateliers collaboratifs adaptés aux membres des coopératives.

Pour ce faire, les coopératives de cacao ont mené une cartographie participative à Pokola, leur permettant de se familiariser avec les limites de l'UFA Pokola en vue de mieux identifier les différentes séries d'exploitation et de renforcer leurs connaissances des différents usages. Elles ont également renforcé leurs connaissances des restrictions liées aux espèces protégées et ont acquis des compétences pour limiter l'impact de leurs activités sur la biodiversité environnante.

Au terme de ces formations, plus conscients des enjeux écologiques, les participants se sont engagés à formaliser leur contribution à une gestion responsable et durable des ressources naturelles en signant des accords avec les gestionnaires des zones protégées.