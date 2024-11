Sénégal: Dekkal Terànga va prendre en charge les doléances de Saint-Louis (Candidats)

Saint-Louis — El Hadj Momar Diéye et Salma Diop, les deux candidats aux législatives sur la liste départementale de la coalition Dekkal Terànga vont plaider, une fois à l'Assemblée nationale, pour la ville de Saint-Louis confrontée à plusieurs problèmes dans les domaines d l'éducation, de la santé, de la pêche, etc.

"L'école Khayar Mbengue ancienne école des fils de chefs est fermée depuis quelques années du fait de sa vétusté et à Guet-Ndar il n'y a plus d'établissements scolaires et les enfants sont obligés de traverser le pont Moustaph Malick Gaye pour rejoindre leurs écoles", a déploré dans un entretien avec l'APS, El Hadj Momar Diéye accompagné de Salma Diop de Goxu Mbathie.

Evoquant la place qu'occupe Khayar Mbengue dans l'histoire du Sénégal, El Hadj Momar Dieye est pour sa "restauration le plus rapidement possible au grand bénéfice des populations et du patrimoine historique de la ville".

Dans le domaine de la santé, M. Diéye s'offusque "de l'état de l'hôpital régional qui ne joue plus son rôle et les populations sont souvent référées à Louga ou à Dakar pour certaines consultations".

Pour régler ces problèmes dans l'éducation et la santé, la liste Dekkal Terànga réfléchit "à l'idée d'un projet de lois obligeant les autorités publiques et leurs familles à fréquenter les établissements scolaires et les structures sanitaires du pays". "Comme cela, espère M. Dièye, elles ne vont plus reléguer au second plan la qualité des infrastructures scolaires et du plateau technique de nos hôpitaux".

Il promet également de s'attaquer au problème foncier à Saint-Louis en oeuvrant à l'érection d'une Zone économique spéciale pour y héberger les ateliers des mécaniciens et autres artisans, notant que ces derniers se trouvent confrontés à des problèmes d'occupation et perdent parfois leur lieu de travail après avoir occupé pendant une dizaine voire quinzaine d'années des lieux qui ne leur appartiennent pas.

"Les apprentis qui sont formés dans ces ateliers se retrouvent dans la rue et grossissent le rang des chômeurs", a t-il déploré.

Pour cette campagne, la coalition Dekkal Terànga a privilégié le porte-à-porte, a indiqué M. Diéye selon qui "certaines franges de la population ignoraient que des candidats étaient choisis parmi les habitants du département pour aller à l'Assemblée nationale les défendre".

Ces populations pensaient que "c'était juste des élections entre Sonko, Macky et autres têtes de listes mais nous avons bien expliqué le mode de scrutin avec une proportionnelle et une majoritaire et cela semble avoir été bien compris", a souligné la tête de liste départementale de Dekkal Terànga, El hadj Momar Diéye.

Sa colistière qui habite le quartier des pêcheurs de Guet-Ndar promet d'être "la voix" de ses concitoyens pour le règlement définitif du problème de l'embouchure, des licences de pêches pour les petites embarcations, de la prise en compte des dommages engendrés par l'avènement du gaz, etc.

Pour le reste de la campagne, les deux candidats promettent de continuer le travail, relevant que leur tête de liste nationale, l'expert fiscal Abdoulaye Niane, a effectué un séjour à Saint-Louis pour rencontrer ses partisans et les autorités religieuses.