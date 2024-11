Sénégal: Cancers féminins - 555 femmes dépistées à Oussouye (Organisateurs)

Oussouye — Quelque 555 femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus lors d'une campagne de prévention et de sensibilisation organisée à Oussouye, a indiqué, samedi, l'un des initiateurs de cette activité, le gynécologue obstétricien et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, Dr Omar Gassama, soulignant que 55 lésions précancéreuses ont été également prises en charge.

Cette campagne de prévention et de sensibilisation des cancer du col de l'utérus et du sein a été lancée mardi à Oussouye, à l'initiative du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) en partenariat avec l'entreprise I-CONS, la Société sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P) et le district sanitaire d'Oussouye.

"Durant ces cinq jours de campagne, nous avons pu dépister 555 clientes pour le cancer du sein et pour le cancer du col de l'utérus. 55 malades avaient des lésions précancéreuses du col utérin et sont toutes traitées. Et, nous avons eu une suspicion du cancer du col de l'utérus avancé", a révélé le président de la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P), Dr Omar Gassama.

Aussi, a t-il ajouté, "durant cette période, nous avons pu former 35 prestataires de santé qui ont pu acquérir des compétences pour pouvoir mieux dépister et traiter les cancers du col de l'utérus et du sein". "Nous avons pu vacciner une centaine de filles contre le cancer du col de l'utérus. Et, plus de 2.000 personnes ont été sensibilisées", a indiqué le gynécologue obstétricien.

Les organisateurs ont également organisé des séances de discussions autour de la vaccination des filles contre le cancer du col de l'utérus avec les populations . Dr Omar Gassama a ainsi plaidé pour la dotation d'un appareil de mammographie pour les différents districts sanitaires du Sénégal qui doivent faire la détection précoce du cancer du sein.

"Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Tous les districts sanitaires du pays doivent être dotés d'un appareil de mammographie pour la détection précoce du cancer du sein", a t-il insisté, plaidant également pour l'installation de radiothérapies dans tous les pôles régionaux du Sénégal.

Dr cheikh Ndiaye , médecin-chef adjoint du district sanitaire d'Oussouye s'est dit réjoui d'avoir accueilli cette activité qui, selon lui, a cumulé formation théorique, pratique et prévention des cancers gynécologiques avec un accent particulier sur le cancer du col de l'utérus.

"Cette activité de cinq jours entre dans le cadre d'une démarche RSE. Elle est formalisée dans une convention signée par le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), l'entreprise I-CONS et la Société sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie liée au Papillomavirus (2SC2P)", a expliqué le directeur qualité, Santé , sécurité- travail, environnement et développement durable de l'entreprise I-CONS, rappelant que cette convention va durer trois ans.