Congo-Brazzaville: Alphabétisation - Des cours du soir ouverts à l'espace culturel Kintuari de la corniche de Foucks

Afin de permettre aux analphabètes ou semi analphabètes d'apprendre à lire ou à écrire le français, l'espace culturel Kintuari de la corniche de Foucks, à Pointe-Noire, vient de lancer les cours d'alphabétisation appelés communément "Cours du soir".

Dispensés en soirée deux fois par semaine, les cours d'alphabétisation vont permettre aux femmes et hommes analphabètes et semi analphabètes d'apprendre à lire et écrire en français. Ce qui va réduire à terme leur dépendance et d'être à l'abri de l'ignorance.

Selon Simon Jaegger Kimpouni, le promoteur-gérant de l'espace Kintuari, en initiant ce module, cela va permettre à plusieurs personnes analphabètes ou déscolarisées d'avoir une seconde chance d'apprendre et d'être en phase avec le célèbre dicton « Il n'est jamais trop tard pour apprendre ».

L'espace culturel Kintuari, situé dans le 2e arrondissement, Mvou Mvou, dispose en son sein d'une bibliothèque qui offre au public une variété d'ouvrages : romans, livres de contes, dictionnaires en plusieurs langues, des bandes dessinées pour enfants, sans oublier des manuels pédagogiques et éducatifs français, des jeux de lettres, mots croisés, scrabble, coloriages... L'espace est aussi équipé d'un local polyvalent dédié aux réunions, expositions, formations ou toute autre activité en salle. Grâce à Brigitte Lavaleur, sa représentante en France, l'espace initie aussi des expositions et plusieurs autres manifestations culturelles dans ce pays et dans d'autres localités de l'Occident.