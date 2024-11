Congo-Brazzaville: Crush Mak sort son premier EP « Au-delà »

Depuis le 8 novembre, l'EP Au-delà de l'artiste musicien Crush Mak est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et via le lien https://bfan.link/audela.

Produit par le label Noblesse Communication, "Au-delà" est un voyage musical intime et personnel riche en mélodie qui explore les profondeurs de son âme et qui est mis sur le marché quelques mois seulement après le single "Let Me Love" qui l'a révélé au grand public.

L'Ep "Au-delà » contient quatre titres. Sa voix limpide et ses merveilleux textes sont mis en avant dans l'EP qui est le reflet de la créativité de la sensibilité, de la polyvalence, mais surtout de la maturité de l'artiste Crush Mak.

Avec une plume à la fois poétique et sensible, il développe dans les rythmes alliant folklore et afrobeats entraînant des thématiques comme les droits des humains, la persévérance et l'amour...Une façon pour lui de continuer à pérenniser ce rythme musical si cher à son coeur. Des morceaux chantés en lingala, kituba et en français.

« Je suis extrêmement fier et très enthousiaste de vous présenter mon tout premier EP "Au-delà" qui représente une partie importante de mon parcours artistique. J'ai voulu proposer quelque chose de personnel et de vrai qui reflète ma vision et ma musique et j'espère que mon public et les mélomanes seront captivés et réceptifs » a-t-il déclaré à la sortie de l'oeuvre musicale.

Adepte du folklore et d'afrobeats, l'artiste musicien Makita Mabondzo Haid-Crush Bercy, plus connu sous le pseudonyme de Crush Mak, est un chanteur auteur-compositeur interprète, danseur, guitariste, chorégraphe, originaire du Congo .

Avec la sortie de son EP, Crush Mak écrit un nouveau chapitre de sa carrière et entame une nouvelle aventure après trois ans d'hibernation.