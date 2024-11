Congo-Brazzaville: 11e édition du Carrousel international de la mode - L'événement prévu en décembre dans la ville océane

Le rendez-vous qui célèbre la mode et la créativité africaine, tout en apportant un soutien indéniable aux créateurs et aux artisans du continent, aura lieu du 5 au 8 décembre à Pointe-Noire. Pascaline Kabré Turmel, la promotrice, a animé le 8 novembre une conférence de presse en compagnie des différents partenaires pour fixer l'opinion sur son organisation.

Dix ans après la première édition tenue en 2014, le Carrousel international de la mode va lancer la 11e édition qui a pour thème « Alliances gagnantes : trouver le partenaire qui boostera votre croissance pour aller plus loin ». Elle fera peau neuve avec beaucoup d'innovations apportées à l'organisation et à la programmation. Un élargissement perceptible des partenaires pour donner encore plus de professionnalisme à l'événement afin de répondre aux attentes des professionnels et du public.

« La particularité de la 11e édition est qu'on a ouvert le festival à plus de partenaires qui ont été associés à l'organisation pour plus d'efficacité. Des partenaires qui soutiennent l'événement depuis quelque temps qui, cette fois-ci, font partie du comité d'organisation », a indiqué Pascaline Kabré Turmel.

Selon elle, le Carrousel international de la mode a eu un succès qui ne se dément plus, notamment avec les talents locaux qui émergent et certains ont même eu le privilège d'aller représenter le Congo à l'extérieur. C'est le cas de la mannequin (qui figure sur l'affiche officielle cette année) qui a eu récemment le privilège d'aller défendre les couleurs du Congo au Mali, en compagnie d'un autre mannequin.

Son parcours, son expérience et sa motivation ont édifié l'assistance sur le métier de mannequin qui, malheureusement, fait l'objet des préjugés injustifiés, a reconnu la Top model. « Au Carrousel international de la mode, nous mettons en affiche les tops model qui véhiculent les valeurs que nous défendons, notamment les valeurs africaines ». C'est le cas de la Top model de cette année qui fait partie de nos coups de coeur », a rencheri la promotrice du Carrousel.

Pascaline Kabré Turmel a indiqué que contrairement à l'édition passée, le concours de nouveaux talents n'aura pas lieu cette année pour la simple raison que le Carrousel international de la mode ne veut plus faire de l'à peu-près. « Nous estimons qu'en un mois, les jeunes talents ne seront pas prêts pour présenter un travail de qualité. Le concours des écoles de couture a également été annulé pour que les jeunes nous présentent à la 12e édition un travail acceptable.

Ainsi, seul le concours de mannequin a été maintenu et se déroulera le jour du grand défilé. Chaque année, le Carrousel international de la mode offre des formations gratuites aux participants. Cette fois-ci, la formation sera assurée par M. Diawara de la Guinée», a-t-elle informé.

Notons que le Carrousel international de la mode est né pour soutenir la créativité des jeunes talents et de les aider à s'intégrer sur la scène mondiale. C'est une plateforme de visibilité et de valorisation du talent. Ainsi chaque année, les stylistes, créateurs, mannequins et tous les corps de métiers gravitant autour de la mode échangent, discutent, partagent leurs expériences dans le souci de faire de l'événement un moteur de croissance pour le secteur de la mode en Afrique.