Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acap préoccupée par le blocus de Cuba

L'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap), dans un communiqué rendu public dans le cadre de la célébration de son 60e anniversaire, a sollicité l'indulgence des Etats-Unis tout en condamnant le blocus imposé à Cuba.

L'Acap célèbre cette année son soixantenaire sur le thème « Peuples des Nations unies épris de paix, unissons-nous pour protéger les droits de l'homme souvent facteur des conflits ». Les activités lancées officiellement le 19 juin dernier, à la mairie de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, se poursuivront jusqu'en décembre prochain. Messager de paix des Nations unies, cette organisation non gouvernementale présidée par Vital Balla prône, à travers sa vocation, la paix et l'amitié des peuples, milite en toute possibilité auprès des Nations unies qui incarnent et observent toutes les situations sociales, économiques et culturelles relatives aux peuples du monde et aux droits humains.

«Dans la course du temps et depuis plusieurs décennies, les Etats-Unis ont fermé visage et coeur en infligeant un blocus rigoureux, économique, commercial et financier, entraînant des mesures unilatérales les plus préjudiciables à la population et à l'économie cubaines, aggravant par conséquent les effets dévastateurs du système de coercition unilatéral le plus prolongé et le plus étendu de l'histoire », a déploré l'Acap, à travers sa communication placée sur le thème « Le blocus de Cuba, une cruauté qui met en mal le traitement des droits humains par un Etat aspirant à la haute démocratie ».

Se fondant sur les articles 4 et 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui mettent un accent sur les libertés, l'Acap estime que le blocus est « un crime contre l'humanité, un acte génocidaire, une violation flagrante, massive et systématique des droits humains ».

Evoquant quelques cas illustrant cette politique américaine, l'Acap cite l'inscription de Cuba sur la liste unilatérale du département d'Etat des Etats-Unis des pays commanditaires du terrorisme international ; des sanctions ou menaces de sanctions contre les compagnies maritimes, de transport, d'assurance ou de réassurances. « Il faut mettre en oeuvre au plus vite tous les moyens possibles pour miner la vie économique de Cuba, un plan d'action qui, d'une manière aussi adroite et discrète que possible, ferait les plus grandes percées en refusant à Cuba argent et approvisionnements afin de réduire les salaires nominaux et réels, de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement », a préconisé l'Acap.

Créée en 1964, l'Acap célèbre cette année son 60e anniversaire. En effet, plusieurs activités ont été prévues parmi lesquelles des conférences-débats, des expositions et témoignages de ses anciens boursiers ainsi que la présentation du livre « Vital Balla pour la paix, la solidarité et l'amitié des peuples ».