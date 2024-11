Congo-Brazzaville: Olympiade internationale de la langue russe 2024 - Philipp-Immaculé Mongo-Ondina occupe la 3e place

De retour au pays après avoir participé du 30 octobre au 3 novembre à Moscou à la finale de l'Olympiade de la langue russe où il s'est imposé troisième parmi les lauréats, Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula est revenu sur son parcours à ce concours et son séjour au cours d'une conférence de presse organisée, le 8 novembre, à la Maison russe.

Sur la vingtaine des candidats provenant de différents pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique, Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula était le seul Congolais, le seul Africain et le seul francophone à participer à la finale de l'Olympiade internationale de la langue russe 2024. Le dernier virage de ce concours s'était déroulé en deux phases : écrite et orale. La phase écrite consistait à disserter sur un personnage russe ou une thématique au choix. Philipp avait mis en avant sa connaissance de la langue russe en dissertant sur l'astronaute Youri Gagarine, premier homme à être allé dans l'espace. L'étape orale visait à mesurer la culture générale des participants à travers un quizz sur des personnages russes, des lieux ou des événements, tout en y apportant un petit commentaire.

Au terme des deux jours de compétition, la décision du jury a déclaré les candidats de Serbie, du Vietnam et du Congo respectivement premier, deuxième et troisième lauréat de l'olympiade internationale de la langue russe 2024. Pour le Congo et globalement l'Afrique, cette victoire est un véritable symbole de réussite. Philipp-Immaculé Mongo-Ondina-Bakoula bénéficie, de ce fait, d'une bourse d'études octroyée par la Maison russe. Aussi est-il prévu une tournée au sein des lycées locaux pour présenter sa médaille et encourager d'autres apprenants à s'intéresser à cette langue.

« Avec fierté, on peut dire que Philipp Mongo a remporté le concours pas seulement au niveau du Congo, ni de l'Afrique, mais aussi au niveau international. Pour nous, c'est un grand plaisir et un grand honneur de voir nos jeunes s'épanouir grâce à leur motivation et au travail. Bravo Philipp pour ton engagement et le travail abattu. Aussi, félicitations à tous ses enseignants de langue russe durant son parcours scolaire et à toute l'équipe de la Maison russe qui l'a aidé à préparer ce concours », s'est réjouie la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova.

D'après le témoignage de son père, Phillip a développé très tôt la passion pour la langue russe. Et c'est dans ce contexte que ses parents l'ont encouragé en finançant son apprentissage. « Cette victoire est le couronnement de nos sacrifices. Sa mère et moi sommes très fiers et très contents de lui. On n'a pas jeté notre argent dans le désert. Il a su nous renvoyer l'ascenseur pour gratifier notre confiance », a-t-il dit.

Pour Phillip-Immaculé, cette troisième place n'était pas ce dont il visait, mais il reste fier du sacre obtenu. « Rien n'est perdu. Je fais le voeu de remporter un jour la première place à l'international. Merci à mes parents, à la Maison russe, à la Russie et aux autorités congolaises en Russie pour le magnifique accueil. J'ai passé un agréable séjour dans le cadre de ce concours, fait la découverte d'une très belle culture et de très belles personnes », a-t-il-déclaré. Le jeune lauréat a, dans ce même élan, exhorté d'autres jeunes qui apprennent le russe à s'appliquer considérablement dans l'écrit et, surtout, l'oral afin de saisir les diverses occasions qu'offre cette langue.

Notons que durant cette conférence de presse en l'honneur de Philipp, la directrice de la Maison russe a annoncé la tenue, d'ici peu, de l'Olympiade nationale de la langue russe. « On invite les jeunes à suivre l'exemple de M. Mongo et à ne pas avoir peur de participer parce que ce genre d'initiative ouvre des portes à plusieurs opportunités », a-t-elle notifié.