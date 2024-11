Congo-Brazzaville: Des brigades d'assainissement, un moyen de parer au plus vite à l'insalubrité

En attendant l'avènement d'une autre société spécialisée dans le ramassage des ordures ménagères dans nos villes, les administrateurs-maires des arrondissements de ces agglomérations devraient imaginer au plus vite une stratégie transitoire pouvant permettre de nous débarrasser très rapidement de ces montagnes d'ordures qui jonchent des artères, rues et places publiques, car elles sont une porte ouverte à toute sorte d'épidémie.

Comme le déclenchement des épidémies n'attend que de pareilles occasions d'insalubrité notoire, associées aux pluies qui ont commencé à tomber sur Brazzaville et Pointe-Noire, les chefs de zone, de bloc, de quartier et les administrateurs-maires devraient agir au plus vite en créant dans des quartiers des « brigades d'assainissement quotidien ». Ces brigades dotées de brouettes, pelles, pousse-pousse et des camions d'hygiène des mairies peuvent bien rendre nos villes propres dans un temps record.

Si cela n'est pas fait, l'impression qui se dégage est que les autorités en charge des municipalités sont en « panne » de stratagèmes sanitaires. Hier, Brazzaville portait l'épithète de Brazza-la-verte et Pointe-Noire, Ponton-la-belle. Aujourd'hui, ces épithètes se sont transformées en Brazza-la-saleté et Ponton-les-moustiques. Pourtant, chaque premier samedi du mois, ces villes doivent être débarrassées des tas d'immondices qui existent ici et là .

Pourquoi ne pas imiter le préfet de Paris des années 1883, Eugène Poubelle, ayant constaté que cette ville devenait de plus en plus sale, avait rendu public un arrêté préfectoral pour mobiliser tout le monde afin que l'hygiène des espaces publics puisse être une priorité? Nos administrateurs-maires et nos chefs de quartier peuvent rapidement agir ainsi car il n'est jamais interdit de copier ce qui est bon.

Les odeurs que dégagent les décharges dans nos rues et la prolifération des mouches ainsi que d'autres insectes sont de vrais agents vecteurs des maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra, la pneumopathie, les crises de l'asthme, etc.

Formons vite des brigades d'assainissement et mobilisons les pour rendre dans un laps de temps nos villes propres en attendant d'autres solutions.

Suivez mon regard !