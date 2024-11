Congo-Brazzaville: Promotion de l'entrepreneuriat - L'association Enf'neuriat sollicite le soutien du CCJ

Le secrétaire exécutif et permanent du Conseil consultatif de la jeunesse(CCJ), Michrist Kaba Mboko, a reçu en audience, le 7 novembre à Brazzaville, Marie Rose Ovaga Opa, fondatrice de l'association Enf'neuriat pour obtenir des appuis stratégiques au développement du projet "Mwana entrepreneuriat".

La rencontre s'inscrivait dans une démarche collaborative et innovante pour répondre aux nouveaux enjeux de l'augmentation du nombre de travailleurs indépendants. Le Conseil consultatif de la jeunesse, fédérateur des initiatives de jeunes, soutiendra le programme entrepreneurial de l'association Enf'neuriat.

La démarche vise à mobiliser les ressources nécessaires pour l'éveil de la culture entrepreneuriale. Celle-ci offre la possibilité aux détenteurs de projets de substituer leur stage par la construction de leur entreprise et de bénéficier de l'appui logistique.

En effet, ce programme ambitionne de mettre en lumière des talents émergents et de créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat de qualité. Le secrétaire exécutif et permanent du CCJ a salué l'engagement de cette association pour le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes, un enjeu crucial pour le développement économique et social. Ce dernier a partagé des perspectives et orienté la présidente de l'association sur les stratégies à adopter pour la mise en oeuvre efficace de leur programme associatif, en tenant compte des réalités actuelles et des besoins du marché.

Membre de l'assemblée générale du Conseil consultatif et permanent de la jeunesse, l'association Enf'neuriat oeuvre à l'éveil entrepreneurial auprès des jeunes, en leur fournissant les compétences et l'inspiration nécessaires pour se lancer dans des initiatives innovantes et durables.

"Ce projet est important pour l'association Enf'neuriat pour pouvoir se rapprocher du Conseil consultatif qui est au coeur de toutes les questions de développement, d'épanouissement ainsi que d'encouragement des initiatives entrepreneuriales des jeunes. Nous avons lancé un programme de club dans les établissements publics et privés, tel qu'à l'école primaire Le canari et autres", a indiqué Marie Rose Ovaga Opa.

Enf'neuriat est une association à but non lucratif, orientée vers l'éveil des qualités entrepreneuriales chez les enfants dès l'école primaire, à travers la conception et la réalisation des projets entrepreneuriaux.

Aujourd'hui, travailler à son compte, en particulier dans un contexte économique instable et sur un marché de plus en plus saturé, présente aussi son lot de défis. Ainsi, pour exprimer sa gratitude, la présidente de cette association estime que le soutien apporté est vraiment important pour garantir l'impact du programme "Mwana entrepreneur" dans la vie des jeunes aspirants à entreprendre.