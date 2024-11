Congo-Brazzaville: Technologie - Des journalistes spécialisés en TIC renforcent leurs connaissances

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a organisé, le 8 novembre à Brazzaville, une formation spéciale au profit du " Pool des journalistes spécialisés en Technologies de l'information et de la communication (TIC)", en vue d'adapter leurs connaissances à l'évolution technologique mondiale dans le domaine.

Une trentaine de journalistes de télévision, de radio et de presse écrite et en ligne, membres du "Pool des journalistes spécialisés en TIC" a participé à la session de formation qui visait à renforcer leur expertise professionnelle dans le domaine afin de leur permettre de bien traiter les informations liées aux technologies nouvelles.

Trois thématiques y ont été développées pour éclairer leur lanternes, à savoir « Les enjeux de la régulation des télécommunications à l'ère du numérique» ; « Le déploiement de la 5 G au Congo» ainsi que « L'impact de l'intelligence artificielle sur le métier de journaliste ».

L'objectif de cette formation a été de permettre aux professionnels de la plume et du micro d'acquérir des connaissances variées et plus élargies dans le domaine des TIC pour livrer au public des informations crédibles.

« Dans un contexte marqué par des avancées technologiques majeures, notamment le déploiement de la 5G au Congo et l'émergence de l'intelligence artificielle, le rôle des médias dans la compréhension et la vulgarisation de ces innovations devient crucial. Le Pool des journalistes spécialisés en TIC constitue de nos jours un maillon essentiel dans la chaîne de transmission de l'information entre les acteurs du secteur et le grand public », a souligné Jean Célestin Endoké, directeur des affaires juridiques et internationales de l'ARPCE qui a présidé les travaux.

Précisons que le Pool des journalistes spécialisés en TIC est une structure professionnelle mise en place par l' ARPCE pour renforcer les capacités techniques des journalistes dans le domaine des technologies en général et celui des communications électroniques en particulier.