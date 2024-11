Congo-Brazzaville: Concours du meilleur reportage pour l'environnement 2024 - Christène Moussa et Mélissa Samba Pambou sacrés lauréats

Christène Moussa, journaliste à la radio Mucodec, a reçu le prix de meilleur reportage pour l'environnement édition 2024 dans la catégorie radio et Mélissa Samba Pambou, journaliste à Tsieleka média, dans la catégorie télévision.

Lancé en juin par la délégation de l'Union européenne au Congo, le concours de meilleur reportage pour l'environnement a dévoilé les résultats de son édition 2024 le 8 novembre au mémorial Pierre-Savorgnan-de- Brazza en présence de sa directrice Bélinda Ayessa ainsi que de plusieurs autres autorités, à savoir Juste Désiré Mondelé, ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local ; Torben Nilsson chargé d'affaires et chef de délégation adjoint au sein de l'Union européenne (UE) en République du Congo ; Lionel Vignacq, directeur de l'Institut français du Congo, etc.

Sur les neuf finalistes issus des médias de Brazzaville et Pointe-Noire, Christène Moussa de radio Mucodec et Mélissa Samba Pambou de Tsieleka média s'étaient démarqués par la qualité de leur sujet, l'originalité de la démarche et de la problématique bien posée, la diversité des personnes ressources, etc. « L'un des objectifs de ce concours est de contribuer à former ou à inciter des journalistes à se spécialiser sur les questions environnementales.

Le journalisme que nous pratiquons au Congo est encore beaucoup trop généraliste et nous aimerions que ça change et spécifiquement sur cette thématique, pour laquelle le Congo est notamment à l'avant-garde de différentes actions et différents combats. Nous aimerions qu'il y ait davantage de journalistes qui se spécialisent sur ces questions », a souligné Azaad Mante, responsable communication au sein de l'UE-Congo.

En ce qui concerne les travaux des lauréats, Christène Moussa a mis en avant dans son reportage le parcours de trois jeunes qui posent des actions louables pour le pays, plus largement le monde, à travers l'entrepreneuriat vert. Mélissa Samba Pambou, plus connue sous le nom de plume de Mely Rose, avait elle aussi choisi de mettre l'accent sur des parcours de jeunes Congolais, qui chacun dans son domaine contribue à transformer le monde à travers des actions au premier abord très classiques, mais plutôt originales, novatrices et protectrices de l'environnement.

En tant que lauréats du concours du meilleur reportage pour l'environnement 2024, Christène Moussa et Mélissa Samba Pambou bénéficient chacun d'un pack professionnel de reportage en radio et en télévision ainsi que d'un stage d'immersion ou d'une formation au sein d'une rédaction d'un média international en Europe, soit à Paris, à Bruxelles ou à Berlin. « Je suis fière de représenter l'équipe que je dirige moi-même. C'est une grande joie et une grande fierté pour moi, mais aussi pour tout Tsieleka média car le reportage présenté au concours est réellement un travail d'équipe », a confié Mélissa Samba Pambou, journaliste et directrice générale du média en ligne Tsieleka.

Poursuivant son propos, elle a remercié l'UE-Congo pour cette initiative qui contribue fortement à approfondir le métier de journaliste qui, en parallèle des reportages, vise des faits au quotidien, nécessite de se pencher sur l'investigation et la recherche pour apporter une information de qualité au public et insuffler le changement. « Ce genre de reportage demande un certain sacrifice en temps et en argent, et parfois aussi, il faut convaincre ces acteurs-là habitués à rester dans l'ombre. Mais ça en vaut la peine », a estimé la lauréate.