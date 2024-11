Maroc: L'exposition 'Quand l'Art s'invite en résidence' inaugure la saison culturelle et artistique de la Galerie Banque Populaire de Rabat

Rabat — La Galerie Banque Populaire de Rabat a inauguré, vendredi soir, sa nouvelle saison culturelle et artistique, qui se poursuit jusqu'au 28 février 2025, par l'exposition "Quand l'Art s'invite en résidence", point d'orgue de la 3ème édition de la résidence artistique organisée par la Fondation Banque Populaire.

Cette exposition met en scène les œuvres de jeunes artistes issus de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan et de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, qui ont eu recours à plusieurs techniques, notamment la peinture sur toile, papier et bois de différentes dimensions.

Les œuvres exposées lors de cet événement artistique, inauguré en présence du Président directeur général du groupe BCP, Naziha Belkeziz, ainsi que des personnalités du monde des finances, de l'art, de la culture et de la littérature, abordent des thèmes liés au patrimoine, à la mémoire, à la nostalgie, aux arts traditionnels et à l'expressivité humaine qui s'expriment d'une manière ou d'une autre dans les tableaux.

A travers cet événement, la Banque Populaire célèbre l'art et la culture et renforce son soutien aux jeunes talents, a indiqué le président du directoire de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra, Adil Rzal.

Dans une déclaration à la MAP, il a affirmé que la Fondation Banque Populaire accorde une grande importance à l'accompagnement des jeunes qui ont bénéficié des opportunités offertes par cette exposition et d'un rayonnement inégalé.

La Banque Populaire, a-t-il poursuivi, demeure fidèle à cette tradition et à cette initiative qui "nous réchauffe le coeur et nous permet de découvrir divers aspects, émotions et sentiments en dehors du cadre professionnel".

Pour sa part, la secrétaire générale de la Fondation Banque Populaire, Houda Laaraj, a indiqué que l'inauguration de cette exposition a été l'occasion de remettre les "Prix Fondation Banque Populaire pour les jeunes artistes" aux trois meilleures œuvres exposées parmi les créations des huit jeunes talents ayant participé à cette résidence artistique.

Ces jeunes ont bénéficié de master classes et d'ateliers de sérigraphie et de poterie, le tout agrémenté de visites de musées et de galeries pour nourrir leur réflexion artistique.

Ce cadre inspirant a offert à ces jeunes la liberté d'explorer diverses approches en accord avec leurs sensibilités artistiques, notant que le Groupe BCP continue de soutenir les jeunes artistes en leur offrant les conditions idéales pour développer et exprimer leur créativité, contribuant ainsi à l'enrichissement de la scène artistique nationale.

De leur côté, les artistes lauréats ont exprimé leur immense joie d'avoir vécu cette "expérience exceptionnelle" qui a débuté avec la résidence artistique organisée par la Fondation Banque Populaire à Bouznika et culminé avec l'obtention de ces prix qui constituent une source de fierté pour eux.