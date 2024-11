Maroc: Salon international du livre de Sharjah - La spécificité de l'identité marocaine mise en avant

Sharjah — La spécificité de l'identité marocaine, forgée par son histoire, sa civilisation et son patrimoine a été au centre d'une conférence scientifique, tenue dans le cadre du Salon international du livre de Sharjah, en présence d'une pléiade de chercheurs et d'universitaires marocains.

Les participants à cette rencontre ont souligné que l'emplacement du Royaume, avec ses deux façades maritimes, lui a permis de s'ouvrir sur l'Europe via la Méditerranée et sur le reste du monde via l'océan Atlantique, notant que cet atout géographique a contribué à forger les caractéristiques de cette identité aux multiples affluents.

A cet égard, la sociologue Rahma Bourqia a indiqué que l'identité marocaine est le reflet d'une appartenance à un espace géographique, sociétal, culturel et cognitif, expliquant que la personnalité marocaine est devenue plus forte et influente grâce à ses interactions avec son environnement extérieur.

La constitution marocaine reflète cette richesse en mettant en exergue les affluents qui ont façonné la personnalité marocaine dans ses dimensions arabo-islamique, amazighe, saharo-hassanie, africaine, hébraïque et méditerranéenne, a-t-elle ajouté.

De son côté, l'historien Jamaâ Baida a mis en lumière les qualités singulières de l'identité marocaine à travers l'histoire, marquée par des valeurs, des coutumes et des traditions bien ancrées, auxquelles les Marocains restent attachés tant au Royaume qu'à l'étranger.

Cette personnalité est le fruit d'un riche héritage historique et culturel qui remonte à plusieurs siècles, a-t-il soutenu, considérant que les valeurs et les traditions marocaines restent profondément enracinées au sein de la société.

Même son de cloche chez le directeur général adjoint de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Abdelilah Benarafa, qui a relevé que la notion de la personnalité marocaine est marquée par divers aspects liés à la richesse du patrimoine historique.

Il a affirmé, dans ce sens, que de nombreux témoignages historiques montrent l'évolution de cette personnalité dans sa relation avec autrui et comment elle a pu s'ériger en un véritable ambassadeur, à travers ses réalisations scientifiques, culturelles et intellectuelles.

Placé sous le thème "Le Maroc des cultures à Sharjah du livre", le pavillon marocain au sein du Salon propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d'écrivains, d'auteurs et d'éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d'une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4000 titres de 25 maisons d'édition marocaines y sont exposés.