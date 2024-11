Maroc: La réforme des instances dédiées aux MRE permettra une meilleure contribution de la diaspora au développement du pays (Pdt Réseau)

Bruxelles — La réforme des instances en charge des MRE, annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son discours à l'occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, donnera une meilleure visibilité aux Marocains du monde pour mieux contribuer au développement économique et à la prospérité du Royaume, a affirmé Samir Kaddar, président du réseau des Compétences médicales des Marocains du Monde (C3M).

"Cette nouvelle Vision Royale met en place une organisation efficace, avec un partage des compétences et une visibilité plus claire pour les MRE", a souligné M. Kaddar dans une déclaration à la MAP, relevant que la restructuration des instances, ordonnée par Sa Majesté le Roi, permet d'ouvrir un nouveau chapitre" dans la gestion des affaires des MRE.

"En tant que Marocains et opérateurs actifs dans les échanges entre le Maroc et l'étranger, nous sommes extrêmement ravis et encore plus motivés pour continuer à oeuvrer au développement de notre pays, d'autant plus que nous avons, dorénavant, une vision plus claire qui nous aide à mieux identifier les bons interlocuteurs", a-t-il assuré.

Et d'ajouter que cette réforme permettra d'avancer plus vite et de manière beaucoup plus efficace".

M. Kaddar a également exprimé la mobilisation du réseau des Compétences médicales des Marocains du Monde, qu'il préside, pour "continuer à créer des ponts de collaboration, de partage et de synergies" avec le Maroc et d'adhérer aux nouveaux chantiers".

Il a invité, à cet effet, toutes les compétences médicales marocaines à travers le monde à se joindre au réseau C3M pour "répondre d'une seule voix à l'appel de SM le Roi à contribuer au développement économique du Royaume".