Sénégal: Saint-Louis - Al Hassan Sall salue la discipline et le professionnalisme des FDS

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a salué, vendredi, la discipline et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission.

M. Sall s'exprimait lors de la célébration de la Journée nationale des Forces armées dont le thème était: "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées". L'évènement qui s'est déroulée à la Base Navale Nord a été marquée par une prise d'armes, un dépôt de gerbe, un défilé des troupes mais également une visite des stands.

Thiendella Fall, commandant de la zone militaire Nº2, Bamba Gueye, commandant de la Base Navale Nord de la Marine nationale, Mamadou Lamarana Diallo, commissaire central de Saint-Louis, entre autres, personnalités ont pris part à cette cérémonie.

"J'étais venu aux côtés du commandant de la zone militaire Nº2 et des autres unités de Forces et de défense pour fêter la Journée des Forces armées, Journée instituée par décret présidentiel et présidée par le président de la République", a déclaré le gouverneur.

"Nous avons voulu, a t-il poursuivi (...) exprimer le sentiment de satisfaction de Monsieur président de la République à l'endroit des Forces de défense et sécurité en général et à l'endroit de l'Armée en particulier".

L'autorité administrative dit avoir rendu hommage aux anciens combattants, aux blessés de guerre, aux hommes et femmes de devoir qui, dans le cadre de l'exercice de leur mission ont pu être victime d'accident, leur dire que le chef de l'État pense à eux et qu'il est en train de mobiliser tous ses services pour leur porter secours et assistance.

Il a également salué la "pertinence" du thème de la Journée "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées".