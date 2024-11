Sénégal: La maîtrise des nouvelles technologies, un élément essentiel pour la stratégie militaire (Officier)

Thiès — La maîtrise des nouvelles technologies constitue un élément essentiel dans la stratégie militaire, a déclaré vendredi, le commandant de la zone militaire N°7 (ZM7), le colonel Thierno Gning.

"La maîtrise des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la surveillance satellitaire, l'armement de point, les drones, sont devenus des éléments essentiels pour la stratégie militaire", a dit le colonel Thierno Gning.

Le commandant de la zone militaire 7 a relevé qu'en investissant dans la recherche, l'innovation et dans sa propre industrie de défense, l'Etat garantit "non seulement la sécurité, mais aussi notre résilience face aux menaces futures".

Il intervenait lors de la célébration de la Journée des forces armées, sous le thème : "Vers une souveraineté technologique et industrielle des forces armées". Le gouverneur de la région, Saer Ndao, a salué la célébration de cette Journée laquelle, selon lui, est une occasion de magnifier le travail abattu par les Forces armées. M. Ndao a loué la posture des Armées, qui ne lésinent pas sur les moyens pour garantir la sérénité et la paix des populations.

Il a invité les civils à "copier" les forces de défense et de sécurité dans les domaines de la citoyenneté, de la discipline et du civisme. Selon lui, tous les moyens déployés par ces corps habillés, convergent vers une nation unie, aspirant à l'émergence et au développement. "On ne peut pas se développer, créer une nation unie et soudée sans la discipline, la citoyenneté (et) le civisme", a conclu le gouverneur de Thiès.