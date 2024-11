Cameroun: Le Pr René Joly Assako Assako décroche le prix de l'écrivain le plus prolifique de la vallée du Ntem

Le département de la Vallée du Ntem dans la région du Sud Cameroun, exprime sa reconnaissance envers un de ses plus valeureux fils. L'occasion était le 1er Salon du Livre de la Vallée du Ntem.

Le 07 novembre 2024, le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO, puisqu'il s'agit de lui, a reçu le Prix de L'Ecrivain le plus Prolifique du département de la Vallée du Ntem. La distinction, lui a été remise en toute solennité, par le préfet de céans, BOUBA HAMAN. C'était en présence du délégué départemental du ministère des Arts et de la Culture de la Vallée du Ntem, Urbain EBANG ABIA. L'écrivain qui fait dans plusieurs genres littéraires dont le roman, l'essai et autres, se voit ainsi honoré pour ses 15 livres déjà publiés.

Promoteur du Salon du Livre de la Vallée du Ntem, Marie ABESSOLO a indiqué que l'encre prolifique de René Joly ASSAKO ASSAKO faisait honneur au département de la Vallée du Ntem en particulier, et à la région du Sud en général. Elle a vivement salué l'imagination fertile et le travail soigné et pointu de l'auteur de l'Assokoisme.

René Joly ASSAKO ASSAKO est Professeur titulaire des universités en Géographie, et fondateur - président de la Société Camerounaise de Géographie. Sur le plan administratif, cet universitaire de gros calibre qui a pour établissement d'attache ( comme enseignant) l'Université de Yaoundé 1, est, dans la préséance, 1er vice-recteur de l'Université d'État de Douala, et ce, depuis sept ans.

Mais avant cela, le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO a fait ses classes comme vice-recteur dans les universités d'État de Yaoundé 2 - Soa, et Yaoundé 1. Il est de ce fait, l'administrateur universitaire le plus capé du Cameroun : 15 ans comme vice-recteur. Homme très sobre et effacé, il faut effectivement le traquer dans les cercles de réflexions, de recherche et de production littéraire, pour le trouver.

C'est donc à l'unanimité des membres du jury, que le Prix de L'Ecrivain le plus Prolifique de la Vallée du Ntem lui a logiquement été décerné.