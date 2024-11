Tunisie: Gif Filter radiée de la Bourse de Tunis et mise en vente après faillite

« Le Conseil d'Administration de la Bourse de Tunis, réuni le 7 novembre courant, a décidé la radiation de la société «GIF-FILTER» et son transfert au marché Hors-cote (sur panneau) selon les dispositions de l'article 76 du Règlement Général de la Bourse, avec date d'effet le 11 novembre », selon le site de la BVMT.

Pour rappel, « le tribunal de première instance de Grombalia a prononcé, le 22 octobre 2024, la faillite de la société « Gif Filter» spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de filtres de voitures et implémentée à Grombalia sur la route de Soliman, en raison de son insolvabilité et de l'impossibilité de son sauvetage », avait déclaré, récemment, à l'agence TAP le secrétaire général adjoint du syndicat de base de la société, Sofiene Kabboura.

La cotation des titres «Gif Filter» avait été suspendue à partir du 25 octobre 2024, avait indiqué la Bourse de Tunis.

La décision du tribunal implique « la vente de l'usine et des propriétés de cette société, dont une ferme située à proximité de son siège et deux entrepôts à Sfax et Djerba » a ajouté le responsable syndical.

Kabboura a précisé qu' »un syndic de faillite a été désigné pour gérer la cession de l'entreprise et de ses actifs en coordination avec le juge d'entreprise. Les revenus de la cession serviront à rembourser les dettes de la société envers la recette des finances et la caisse nationale de sécurité sociale, en donnant la priorité au remboursement des montants dus aux employés».

« Employant 150 personnes, l'entreprise était confrontée à plusieurs difficultés et avait mis la clef sous la porte il y a trois ans. Elle a été mise en redressement judiciaire depuis septembre 2022, après que les employés aient porté plainte pour non versement de leurs salaires », a t-il rappelé.

Selon Kabboura, « deux administrateurs judiciaires ont été désignés pour assurer la gestion de cette entreprise », ajoutant que « les tentatives de sauvetage de cette entreprise ont été infructueuses ».